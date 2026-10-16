एक्यूप्रेशर के लिए इन 5 गलतियों से बचें, होगा फायदा

एक्यूप्रेशर करते समय शरीर की प्रतिक्रिया को समझना बहुत अहम है।

अगर आपको किसी बिंदु पर असुविधा या दर्द महसूस हो तो तुरंत दबाव छोड़ दें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। कभी भी जबरदस्ती न करें क्योंकि इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। अपने शरीर की संकेतों को समझें और उसके अनुसार ही आगे बढ़ें।

इससे आपका अनुभव सुरक्षित रहेगा और आप अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। सही तरीके से एक्यूप्रेशर करने पर आप स्वस्थ और आरामदायक महसूस करेंगे।