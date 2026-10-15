ऑयल पुलिंग के दौरान न करें ये 5 गलतियां, मिलेगा ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक विधि है, जो दांतों और मुंह की सफाई के लिए की जाती है। इसमें नारियल या तिल के तेल को मुंह में 15-20 मिनट तक घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल दांतों को साफ करती है, बल्कि शरीर से हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालती है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
सही तेल का चयन न करना
ऑयल पुलिंग के लिए सही तेल का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग किसी भी तेल का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है।
नारियल या तिल का तेल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इनमें ऐसे गुण होते हैं, जो मुंह की सफाई में मदद करते हैं।
इन तेलों का उपयोग करने से दांतों की चमक बढ़ती है और मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। इसलिए हमेशा सही तेल का ही चयन करें।
#2
समय सीमा का ध्यान न रखना
ऑयल पुलिंग करते समय समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ 5-10 मिनट ही तेल को मुंह में रखते हैं, जो पर्याप्त नहीं होता।
सही तरीके से फायदा पाने के लिए तेल को कम से कम 15-20 मिनट तक मुंह में घुमाना चाहिए। इससे हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और मुंह की सफाई बेहतर होती है।
इसके अलावा यह प्रक्रिया दांतों की चमक बढ़ाने और मुंह की दुर्गंध को दूर करने में भी मदद करती है।
#3
तेल निगल लेना
ऑयल पुलिंग करते समय कभी भी तेल को निगलना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कई हानिकारक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसलिए पुलिंग के बाद तेल को थूक देना चाहिए और मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
इसके बाद गर्म पानी या नमक पानी से कुल्ला करना भी जरूरी है ताकि सभी हानिकारक तत्व बाहर निकल जाएं और मुंह की सफाई पूरी हो सके।
#4
तुरंत खाना-पीना करना
ऑयल पुलिंग के बाद तुरंत कुछ खाना-पीना करना भी एक सामान्य गलती है। पुलिंग करने के तुरंत बाद कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सारे हानिकारक तत्व फिर से हमारे शरीर में चले जाते हैं।
पुलिंग करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके बाद ही नाश्ता या भोजन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को पूरा लाभ मिल सके और हमारी सेहत भी बेहतर रहे।
#5
सही तरीके का उपयोग न करना
ऑयल पुलिंग करते समय सही तरीके का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जल्दी-जल्दी या गलत तरीके से तेल को घुमाते हैं, जिससे उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता।
सही तरीके से तेल को धीरे-धीरे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे घुमाना चाहिए ताकि हर कोना अच्छी तरह साफ हो सके।
इस तरह आप इन सामान्य गलतियों से बचकर ऑयल पुलिंग का सही लाभ उठा सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं।