ऑयल पुलिंग से जुड़ी गलतियां

ऑयल पुलिंग के दौरान न करें ये 5 गलतियां, मिलेगा ज्यादा फायदा

लेखन अंजली 01:30 pm Oct 15, 202601:30 pm

क्या है खबर?

ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक विधि है, जो दांतों और मुंह की सफाई के लिए की जाती है। इसमें नारियल या तिल के तेल को मुंह में 15-20 मिनट तक घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल दांतों को साफ करती है, बल्कि शरीर से हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालती है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं।