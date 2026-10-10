फिटनेस से जुड़े इन भ्रमों पर न करें विश्वास, जानिए इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
फिटनेस की दुनिया में कई गलतफहमियां प्रचलित हैं, जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती हैं। ये गलतफहमियां हमें सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही आम फिटनेस मिथकों के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़ी सच्चाइयों को समझेंगे। इन मिथकों को जानकर आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
#1
भ्रम- रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है
कई लोग मानते हैं कि रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि वजन नियंत्रित रहे। सच यह है कि शरीर को आराम की जरूरत होती है।
हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करना बेहतर होता है क्योंकि इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और वे मजबूत होती हैं।
इसके अलावा इससे थकान भी कम होती है और शरीर को ठीक होने का समय मिलता है। सही संतुलन बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ-साथ आराम भी जरूरी है।
#2
भ्रम- कार्डियो ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज है
यह एक बहुत ही आम मिथक है कि केवल कार्डियो ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, जबकि ऐसा नहीं है। कार्डियो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ-साथ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज भी जरूरी होती हैं।
वजन उठाने वाली एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और शरीर की ताकत बढ़ाती हैं।
इसके अलावा वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती हैं जिससे कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ती है।
#3
भ्रम- वजन घटाने के लिए कम खाने की जरूरत होती है
बहुत से लोग मानते हैं कि वजन घटाने के लिए कम खाना जरूरी होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही मात्रा में पोषण लेना बहुत जरूरी होता है ताकि शरीर को सभी जरूरी विटामिन और खनिज मिल सकें।
कम खाने से शरीर कमजोर हो सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। सही मात्रा में खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और वजन भी नियंत्रित रहता है।
#4
भ्रम- एक्सरसाइज करते समय पसीना बहाना जरूरी है
कई लोग मानते हैं कि पसीना बहने तक ही एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि एक्सरसाइज प्रभावी रही है।
सच यह है कि पसीना आना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी बिना पसीना आए भी एक्सरसाइज प्रभावी हो सकती है।
पसीना आना इस बात का संकेत नहीं होता कि आपकी एक्सरसाइज कितनी प्रभावी रही है। असल प्रभावी एक्सरसाइज वह होती है, जो आपके शरीर को मजबूती दे और स्वास्थ्य सुधारने में मदद करे।
#5
भ्रम- वजन उठाने वाली एक्सरसाइज केवल पुरुषों को करनी चाहिए
यह सबसे बड़ा भ्रम है कि वजन उठाने वाली एक्सरसाइज केवल पुरुषों को करनी चाहिए, जबकि महिलाओं को भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।
वजन उठाने वाली एक्सरसाइज महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बना रहता है।
इन मिथकों को जानकर आप अपनी फिटनेस यात्रा को सही दिशा दे सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।