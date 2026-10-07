सर्दियों में न करें ये नाश्ते से जुड़ी गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ेगा गलत प्रभाव

सर्दियों में कई लोग गर्म पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, ज्यादा गर्म पेय का सेवन करने से मुंह के अंदर का हिस्सा जल सकता है, जिससे मुंह में छाले हो सकते हैं।

इसके अलावा ज्यादा गर्म पेय का सेवन करने से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और इसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह का पेय ज्यादा गर्म न बनाएं और उसे हल्का ठंडा करके पिएं।