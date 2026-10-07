सर्दियों में न करें ये नाश्ते से जुड़ी गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ेगा गलत प्रभाव
क्या है खबर?
सर्दियों में सुबह की ठंडक और गर्माहट का एहसास देने वाले नाश्ते के लिए लोग अक्सर गर्म और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं। हालांकि, इनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में नाश्ते के दौरान कई लोग अनजाने में करते हैं और इससे उनकी सेहत प्रभावित होती है।
#1
गर्म और तैलीय खाने का नाश्ते में न करें सेवन
सर्दियों में कुछ लोग गर्माहट देने वाले और तैलीय खाने का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा ऐसे खाने के सेवन से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और पेट में गैस जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नाश्ते में गर्म और तैलीय खाने को शामिल करने से बचें और इनके बजाय पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।
#2
ज्यादा गर्म पेय न पिएं
सर्दियों में कई लोग गर्म पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, ज्यादा गर्म पेय का सेवन करने से मुंह के अंदर का हिस्सा जल सकता है, जिससे मुंह में छाले हो सकते हैं।
इसके अलावा ज्यादा गर्म पेय का सेवन करने से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और इसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह का पेय ज्यादा गर्म न बनाएं और उसे हल्का ठंडा करके पिएं।
#3
नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर खाने को शामिल करना न भूलें
सर्दियों में लोग नाश्ते के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाने को चुनने की बजाय गर्माहट देने वाले और तैलीय खाने को चुन लेते हैं। इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है।
पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए नाश्ते के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर खाने को शामिल करना सुनिश्चित करें।
#4
नाश्ते के बाद पानी का सेवन न करना
सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग पानी का सेवन करने से बचते हैं, लेकिन पानी का सेवन न करने से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी सही ढंग से बाहर नहीं निकल पाती है।
इसके अलावा पानी के कम सेवन से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए नाश्ते के बाद पानी का सेवन अवश्य करें और अपने शरीर को तरोताजा रखें।
#5
नाश्ते के बाद तुरंत एक्सरसाइज न करना
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे नाश्ते के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
नाश्ते के बाद तुरंत एक्सरसाइज करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करें। इसके अलावा नाश्ते के बाद पानी का सेवन कम से कम 30 मिनट बाद करें।