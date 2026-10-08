स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है एक्वा एरोबिक्स, जानिए इसके 5 फायदे

एक्वा एरोबिक्स मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। पानी में एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ता है, जिससे वे जल्दी मजबूत होती हैं।

इसके अलावा यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को आकार में लाता है और उन्हें लचीला बनाता है। पानी में एक्सरसाइज करने से शरीर की चर्बी कम होती है, जिससे मांसपेशियां साफ नजर आती हैं।

इसके साथ ही पानी के दबाव से मांसपेशियों को आराम भी मिलता है और वे जल्दी ठीक होती हैं।