एंबुलेंस आने में लगता है बहुत समय तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

एंबुलेंस बुलाने के बाद उसका समय और रास्ता तय कर लेना भी अच्छा है। इससे आपको पता रहेगा कि एंबुलेंस कब और किस रास्ते से आ रही है और आप उसे सही समय पर सही जगह पर पहुंचा सकेंगे।

इसके अलावा रास्ता तय करने से आपको यह भी पता चलेगा कि एंबुलेंस कितनी जल्दी पहुंच सकती है और आप समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे।

इससे आपकी घबराहट भी कम होगी और आप खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे।