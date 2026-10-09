एंबुलेंस आने में लगता है बहुत समय तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
अगर किसी कारण से किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस बुलाई जाती है तो उस समय कई लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी कामों के बारे में बताते हैं, जिन्हें एंबुलेंस आने तक करना चाहिए और इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#1
सबसे पहले खुद को शांत रखें
एंबुलेंस आने तक खुद को शांत रखना सबसे जरूरी है। अगर आप घबराएंगे तो आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है।
खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाएगा।
इसके अलावा खुद को शांत रखने के लिए किसी से बात करें या फिर अपने पसंदीदा गाने सुनें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घबराहट भी कम होगी।
#2
डॉक्टर की सलाह लें
अगर आप किसी गंभीर बीमारी या फिर किसी गंभीर चोट का शिकार हो गए हैं तो एंबुलेंस बुलाने के बाद डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं।
इससे डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकेंगे और आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, यह भी बता सकेंगे।
इसके अलावा डॉक्टर से संपर्क करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आप खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे।
#3
एंबुलेंस का समय और रास्ता तय कर लें
एंबुलेंस बुलाने के बाद उसका समय और रास्ता तय कर लेना भी अच्छा है। इससे आपको पता रहेगा कि एंबुलेंस कब और किस रास्ते से आ रही है और आप उसे सही समय पर सही जगह पर पहुंचा सकेंगे।
इसके अलावा रास्ता तय करने से आपको यह भी पता चलेगा कि एंबुलेंस कितनी जल्दी पहुंच सकती है और आप समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे।
इससे आपकी घबराहट भी कम होगी और आप खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे।
#4
परिवार वालों को करें सूचित
एंबुलेंस बुलाने के बाद अपने परिवार वालों को सूचित जरूर करें ताकि वे आपकी स्थिति से अवगत हो सकें और आपकी मदद कर सकें।
इसके अलावा परिवार वालों को सूचित करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और वे आपकी स्थिति का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे।
इसके साथ ही परिवार वालों को सूचित करने से आपसी सहयोग भी बढ़ेगा और आप दोनों एक-दूसरे की मदद कर सकेंगे।
#5
प्राथमिक उपचार जरूर दें
एंबुलेंस आने से पहले जितना संभव हो सके प्राथमिक उपचार जरूर दें। इससे आपकी स्थिति और बिगड़ने की संभावना कम होगी।
इसके लिए आप डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन कर सकते हैं या फिर चोट वाली जगह पर बर्फ लगा सकते हैं।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप एंबुलेंस आने तक खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।