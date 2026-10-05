आलू परांठा बनाम गोभी परांठा बनाम प्याज का परांठा: कौन सा है सेहत के लिए बेहतर?
क्या है खबर?
परांठे भारतीय नाश्ते में स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प होते हैं। आलू, गोभी और प्याज के परांठे बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन इनमें से कौन सा परांठा सेहत के लिए सबसे अच्छा है, यह जानना जरूरी है। इस लेख में हम इन तीनों परांठों की पोषण संबंधी जानकारी और उनके फायदे-नुकसान पर चर्चा करेंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सही चुनाव कर सकें।
#1
आलू का परांठा
आलू का परांठा आमतौर पर गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसमें आलू को मसालों के साथ भरकर तैयार किया जाता है।
आलू में विटामिन-C, विटामिन-B6 और पोटेशियम होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
हालांकि, ज्यादा तेल में तलने से इसका पोषण मूल्य कम हो सकता है। इसलिए इसे कम तेल में बनाना बेहतर होगा।
#2
गोभी का परांठा
गोभी का परांठा भी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसमें गोभी को बारीक काटकर मसालों के साथ मिलाया जाता है और फिर परांठे में भर दिया जाता है।
गोभी फाइबर, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा गोभी का सेवन कई गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक हो सकता है।
#3
प्याज का परांठा
प्याज का परांठा भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें प्याज को बारीक काटकर मसालों के साथ मिलाया जाता है और फिर परांठे में भर दिया जाता है।
प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक तत्वों से बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा प्याज का सेवन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
तीनों में से किस परांठें को चुनना चाहिए
तीनों परांठे अपने-अपने तरीके से पौष्टिक होते हैं। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो गेहूं आटे वाला परांठा चुनें।
अगर आपको सब्जियों का स्वाद पसंद है तो गोभी और प्याज वाला परांठा अच्छा विकल्प हो सकता है।
इन सभी विकल्पों का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें।