AI से बढ़ते होमवर्क के अंक और घटते परीक्षा के अंक (तस्वीर: पिक्सेल)

AI का इस्तेमाल बढ़ाता है होमवर्क का स्कोर, लेकिन परीक्षा के नतीजों को करता है खराब

लेखन सयाली 11:47 am Oct 09, 202611:47 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है और कई लोग तो अपने काम के लिए इसपर निर्भर रहने लगे हैं। छात्र इसकी मदद से अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट आदि आसानी से मिनटों में पूरे कर लेते हैं। इससे उनका स्कोर तो अच्छा आ जाता है, लेकिन सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, AI छात्रों के होमवर्क के स्कोर को बढ़ाता है, लेकिन परीक्षा के नतीजे खराब कर सकता है।