लंबे समय तक काम करने के बाद हाथ-पैरों को आराम देने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो इससे आपके हाथ और पैर थक जाते हैं। इसके कारण आपके लिए अगले दिन फिर से काम करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, अगर आप अपने हाथों और पैरों को आराम देने के लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके अपनाते हैं तो इससे आपको काफी राहत मिल सकती है। आइए आज हम आपको हाथों और पैरों की थकान दूर करने के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।
#1
गर्म पानी से सिकाई करें
गर्म पानी से सिकाई करना हाथों और पैरों की थकान दूर करने का एक असरदार तरीका है।
इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भरें और उसमें अपने हाथों और पैरों को 15-20 मिनट तक डुबोए रखें। इससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है।
आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सेंधा नमक भी मिला सकते हैं, जो अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है और थकान को जल्दी दूर कर सकता है।
#2
हल्की स्ट्रेचिंग करें
हल्की स्ट्रेचिंग करना भी हाथों और पैरों की थकान दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप अपने हाथों और पैरों को धीरे-धीरे खींचें और छोड़ें। इससे मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और उन्हें आराम मिलता है।
आप चाहें तो इसके अलावा अपने अंगूठों और पंजों को भी हल्के से खींच सकते हैं। इससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और थकान दूर होती है, जिससे आप जल्दी तरोताजा महसूस कर सकते हैं।
#3
तेल की मालिश करें
तेल की मालिश करना एक पुरानी लेकिन असरदार विधि है, जो हाथों और पैरों की थकान दूर करने में मदद कर सकती है।
इसके लिए आप सरसों या नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं। तेल को हल्के हाथों से अपने हाथों और पैरों पर मलें, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होगा और मांसपेशियों को आराम मिलेगा।
यह प्रक्रिया 10-15 मिनट तक करें ताकि तेल अच्छी तरह से सोख लिया जाए और आपको पूरी तरह से आराम मिल सके।
#4
ठंडे पानी से स्नान करें
अगर आपको गर्म पानी से सिकाई करने में असुविधा होती है तो ठंडे पानी से स्नान करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठंडा पानी त्वचा को ताजगी देता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है।
इसके लिए एक बाल्टी में ठंडा पानी भरें और उसमें अपने हाथों और पैरों को 10-15 मिनट तक डुबोए रखें।
इससे थकान दूर होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह तरीका विशेष रूप से गर्मियों में बहुत प्रभावी है।
#5
आरामदायक जूते पहनें
दैनिक उपयोग किए जाने वाले जूतों का चयन करते समय आरामदायक होना बेहद जरूरी है ताकि पैरों को अतिरिक्त दबाव न पड़े।
ऐसे जूते चुनें, जिनका आकार आपके पैरों के अनुसार हो और जो अच्छी तरह से फिट हों।
इसके अलावा जूतों का तलवा मुलायम होना चाहिए ताकि चलने या खड़े रहने पर पैरों को कोई असुविधा न हो।
इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने हाथों और पैरों की थकान को आसानी से दूर कर सकते हैं।