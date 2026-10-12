हर दिन दही का सेवन करने के लिए अपनाएं ये तरीके, मिलेगा नया स्वाद
क्या है खबर?
दही एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, जो हमारे रोजमर्रा के आहार में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को चमकदार बनाने में भी मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे रोजाना एक ही तरह से खाते हैं, जिससे इसका स्वाद उबाऊ हो सकता है। आइए आज हम आपको दही को रोजाना अलग-अलग तरीके से खाने के कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं।
#1
दही में मिलाएं फल
दही में ताजे फल मिलाकर इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। आप केले, सेब, अनार, या संतरे जैसे किसी भी मौसमी फल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दही में मिला सकते हैं।
इससे न केवल दही का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि आपको विटामिन और खनिज भी मिलेंगे।
इसके अलावा फलों के साथ दही खाने से पाचन भी बेहतर होता है और यह एक सेहतमंद नाश्ता बन जाता है।
#2
मसालेदार दही बनाएं
अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो मसालेदार दही आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप दही में थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर खा सकते हैं।
यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें मौजूद मसाले आपके भोजन को और भी रोचक बना सकते हैं और आपको एक नया अनुभव देंगे।
#3
हर्बल दही आजमाएं
दही में हर्ब्स मिलाकर भी इसे नया स्वाद दिया जा सकता है। आप इसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती या तुलसी पत्ती मिला सकते हैं।
इन हर्ब्स से दही को ताजगी मिलेगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये हर्ब्स सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
इससे आपका दही न केवल पौष्टिक बनेगा बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे नाश्ते या रात के खाने के साथ परोसें।
#4
सूखे मेवों का करें इस्तेमाल
अगर आप सूखे मेवों के शौकीन हैं तो सूखे मेवों वाला दही आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
इसके लिए आप बादाम, काजू, पिस्ता आदि को बारीक काटकर दही में मिला सकते हैं। इससे न केवल दही पौष्टिक बनेगा बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा।
सूखे मेवों में मौजूद पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इसे एक संपूर्ण आहार बनाते हैं। इसे नाश्ते या रात के खाने के साथ परोसें।