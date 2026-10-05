ट्रेन से यात्रा करते समय टॉयलेट का इस्तेमाल करने से जुड़ी इन टिप्स को अपनाएं

टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें। इसके लिए आप कागज के नैपकिन या टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपने साथ कुछ कागज के कप ले जा सकते हैं और उन्हें सीट पर रखकर बैठें। इससे आपकी त्वचा सीधे गंदगी से नहीं बचेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा।

यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे।