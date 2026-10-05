ट्रेन से यात्रा करते समय टॉयलेट का इस्तेमाल करने से जुड़ी इन टिप्स को अपनाएं
क्या है खबर?
ट्रेन से यात्रा करते समय सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात टॉयलेट की हो। भारतीय रेलवे ने टॉयलेट की सफाई को लेकर कई कदम उठाए हैं, फिर भी कई बार स्थिति संतोषजनक नहीं होती। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आप सफर के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय ध्यान रख सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
हाथ धोना है जरूरी
यात्रा के दौरान सबसे पहले अपने हाथों को साफ रखना जरूरी है। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोएं।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यह आपके हाथों पर मौजूद कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा।
अपने बैग में हमेशा एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग कर सकें।
#2
टॉयलेट सीट को करें साफ
टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें। इसके लिए आप कागज के नैपकिन या टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपने साथ कुछ कागज के कप ले जा सकते हैं और उन्हें सीट पर रखकर बैठें। इससे आपकी त्वचा सीधे गंदगी से नहीं बचेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे।
#3
फ्लश का उपयोग सही तरीके से करें
ट्रेन के टॉयलेट फ्लश का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि गंदगी बाहर निकल जाए और टॉयलेट साफ रहे।
अगर फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो उसे ठीक कराने की मांग करें या किसी अन्य टॉयलेट का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा फ्लश के पास गंदगी न फैले, इसका भी ध्यान रखें ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े। इस तरह आप सुरक्षित महसूस करेंगे और टॉयलेट की सफाई भी बनी रहेगी।
#4
टॉयलेट पेपर का सही इस्तेमाल करें
टॉयलेट पेपर का सही इस्तेमाल करना भी अहम है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से न केवल आपकी सफाई होती है बल्कि टॉयलेट भी साफ रहता है।
टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से गंदगी को ढक ले और उसे बाहर निकाल दें।
इसके अलावा टॉयलेट पेपर को सही जगह पर फेंके ताकि अन्य यात्रियों को कोई असुविधा न हो और टॉयलेट की सफाई बनी रहे।