चावल, दाल और आटे को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
चावल, दाल और आटा जैसे अनाज भारतीय रसोई में बहुत जरूरी होते हैं। इन्हें सही तरीके से स्टोर करना अहम है ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे। सही स्टोरेज न केवल इनकी उम्र बढ़ाता है, बल्कि खाने का स्वाद और पोषण भी बनाए रखता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन अनाज को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
एयरटाइट डिब्बों का करें उपयोग
चावल, दाल और आटे को स्टोर करने के लिए एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। इन डिब्बों में रखने से हवा और नमी अंदर नहीं आ पाती, जिससे अनाज लंबे समय तक ताजा रहते हैं।
इन डिब्बों में अनाज रखने से कीड़े-मकोड़े भी नहीं आते और इनमें कोई गंध भी नहीं लगती। इसलिए जब भी आप अपनी रसोई में इन अनाज को स्टोर करें तो एयरटाइट डिब्बों का ही चयन करें।
#2
ठंडी और सूखी जगह चुनें
अनाज को स्टोर करने के लिए ठंडी और सूखी जगह का चयन करें।
नमी भरी जगहें जैसे रसोई के कोने या बाथरूम जैसी जगहें अनाज के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं क्योंकि वहां फंगस और कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा गर्म जगहों पर रखने से अनाज जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
#3
समय-समय पर जांचें
अपने स्टोर किए हुए अनाज की समय-समय पर जांच करना जरूरी है। डिब्बा खोलकर देखें कि कहीं उनमें कीड़े या फंगस तो नहीं लगी हुई हैं। अगर कोई समस्या दिखे तो तुरंत उपाय करें ताकि अन्य अनाज प्रभावित न हों।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि अनाज में कोई अजीब गंध न आए क्योंकि इससे पता चलता है कि वे खराब हो रहे हैं। इस तरह आप अपने अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#4
छोटे पैकेट बनाएं
अगर आप बड़े थैले से अनाज खरीदते हैं तो उन्हें छोटे-छोटे पैकेट्स में बांध लें और हर बार जब जरूरत हो तो एक छोटा पैकेट निकालें। इससे पूरे थैले को बार-बार खोलना नहीं पड़ेगा और अनाज ज्यादा देर तक ताजे रहेंगे।
इसके अलावा इससे नमी और हवा का प्रवेश भी कम होगा, जिससे अनाज जल्दी खराब नहीं होंगे। इस तरीके से आप अपने अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।