चावल, दाल और आटे को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सुरक्षित

अपने स्टोर किए हुए अनाज की समय-समय पर जांच करना जरूरी है। डिब्बा खोलकर देखें कि कहीं उनमें कीड़े या फंगस तो नहीं लगी हुई हैं। अगर कोई समस्या दिखे तो तुरंत उपाय करें ताकि अन्य अनाज प्रभावित न हों।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि अनाज में कोई अजीब गंध न आए क्योंकि इससे पता चलता है कि वे खराब हो रहे हैं। इस तरह आप अपने अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।