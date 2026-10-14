लंबी यात्रा के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लंबी यात्रा के दौरान सही खान-पान बहुत जरूरी है। यात्रा से पहले पौष्टिक नाश्ता जैसे फलों, मेवों और दही आदि तैयार रखें।

यात्रा के दौरान बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है और थकान भी बढ़ सकती है।

रास्ते में मिलने वाले ढाबों पर मिलने वाले तले-भुने और मसालेदार खाने से भी परहेज करें। इसके बजाय घर से बना खाना ले जाएं या ऐसे स्थानों पर खाएं, जहां साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता हो।