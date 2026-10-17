मसालों को व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसान होगा खाना बनाना

मसाला डिब्बे रसोई का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनका सही उपयोग करके आप अपने मसालों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

मसाला डिब्बों में मसालों को मिलाने से बचें और हर मसाले को अलग-अलग डिब्बों में रखें। इससे आपको जरूरत पड़ने पर सही मसाला आसानी से मिल जाएगा।

इसके अलावा मसाला डिब्बों को धूप में सुखाकर और अच्छी तरह से बंद डिब्बों में स्टोर करके भी मसालों की ताजगी बरकरार रखी जा सकती है।