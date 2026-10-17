मसालों को व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसान होगा खाना बनाना
क्या है खबर?
मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से व्यवस्थित न किया जाए तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। सही तरीके से मसालों को व्यवस्थित करने से न केवल रसोई की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि खाना बनाते समय भी आसानी होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने मसालों को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं।
#1
मसाला डिब्बे का करें इस्तेमाल
मसाला डिब्बे रसोई का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनका सही उपयोग करके आप अपने मसालों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।
मसाला डिब्बों में मसालों को मिलाने से बचें और हर मसाले को अलग-अलग डिब्बों में रखें। इससे आपको जरूरत पड़ने पर सही मसाला आसानी से मिल जाएगा।
इसके अलावा मसाला डिब्बों को धूप में सुखाकर और अच्छी तरह से बंद डिब्बों में स्टोर करके भी मसालों की ताजगी बरकरार रखी जा सकती है।
#2
लेबलिंग करें
अगर आपके पास कई तरह के मसाले हैं तो उन्हें पहचानने में आसानी हो सके, इसके लिए डिब्बों पर लेबल लगाना एक अच्छा तरीका हो सकता है।
आप मार्कर पेन या स्टिकर लेबल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें मसाले का नाम लिखा हो। इससे आपको हर बार डिब्बा खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बचेगा।
लेबलिंग करने से न केवल आपके मसाले व्यवस्थित रहेंगे बल्कि खाना बनाते समय भी आसानी होगी।
#3
दराज में अलग-अलग सेक्शन बनाएं
अगर आपकी रसोई में मसाले रखने की जगह कम है तो आप दराज में अलग-अलग हिस्से बनाकर भी मसालों को आसानी से रख सकते हैं।
इसके लिए बाजार में कई तरह के मसाला आयोजक मिलते हैं, जिनमें आप अपने सभी जरूरी मसाले रख सकते हैं। इससे न केवल आपके मसाले आसानी से मिलेंगे बल्कि दराज भी साफ-सुथरी रहेगी।
इस तरीके से खाना बनाते समय आपको किसी भी मसाले को खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
#4
कांच के जार्स का करें इस्तेमाल
कांच के जार्स मसालों को रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं। ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनसे मसालों की ताजगी भी बरकरार रहती है।
आप इन जार्स पर लेबल लगाकर अलग-अलग मसालों को आसानी से पहचान सकते हैं।
इसके अलावा कांच के जार्स अच्छी तरह से बंद होते हैं, जिससे मसाले ठीक रहें। इन्हें धूप में सुखाकर और डिब्बों में स्टोर करके भी मसालों की ताजगी बरकरार रखी जा सकती है।
#5
रसोई की अलमारी का सही उपयोग करें
रसोई की अलमारी का सही उपयोग करके भी आप अपने सभी प्रकार के भारतीय मसालों को आसानी से रख सकते हैं।
इसके लिए आप रसोई की अलमारी में छोटे-बड़े डिब्बे रख सकते हैं जिनमें आप सभी प्रकार के मसाले रख सकते हैं। इससे न केवल आपकी रसोई साफ-सुथरी रहेगी बल्कि खाना बनाते समय भी आसानी होगी।
इन तरीकों से आप अपनी भारतीय मसालों को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं।