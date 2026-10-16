स्नैक्स को पौष्टिक बनाने के लिए इन 5 तरीकों को अपनाएं, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
स्नैक्स का सेवन करना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अक्सर लोग बाजार से मिलने वाले स्नैक्स को चुन लेते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि, इनका पोषण मूल्य कम होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर के स्नैक्स को पौष्टिक बना सकते हैं और इससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#1
ताजे फल और सूखे मेवे का करें इस्तेमाल
ताजे फल और सूखे मेवे का इस्तेमाल करके आप अपने स्नैक्स को पौष्टिक बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप अपने स्नैक्स में ताजे फल जैसे सेब, नाशपाती, केला, अंगूर आदि को शामिल कर सकते हैं। ये फल विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, वहीं सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश भी आपके स्नैक्स में पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको ऊर्जा मिलती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है।
#2
ओट्स या दलिया का करें चयन
अगर आप अपने स्नैक्स में कुछ नया खाना चाहते हैं तो ओट्स या दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओट्स और दलिया फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ये वजन नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकते हैं। आप ओट्स या दलिया को स्नैक्स में शामिल करके उसे पौष्टिक बना सकते हैं जैसे कि ओट्स की कुकीज, दलिया का हलवा आदि।
#3
हरी सब्जियों का करें सेवन
हरी सब्जियां न केवल आपके स्नैक्स को पौष्टिक बना सकती हैं, बल्कि इनमें रंग और स्वाद भी जोड़ सकती हैं। आप पालक, मेथी, ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियों को अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं।
इन सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये सब्जियां आपके शरीर को साफ करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं।
#4
मसालों का करें इस्तेमाल
अगर आप अपने स्नैक्स में स्वाद के साथ-साथ पौष्टिकता भी चाहते हैं तो मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया आदि न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
इसके अलावा ये मसाले पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। आप इन्हें अपने स्नैक्स में शामिल करके उसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
#5
दूध या दही का करें सेवन
दूध या दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये डेयरी उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने समेत मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं।
इन डेयरी उत्पादों को आप अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं जैसे कि स्मूदी, शेक, दही वाला फल आदि।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के स्नैक्स को आसानी से पौष्टिक बना सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।