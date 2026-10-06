त्योहारों के दौरान अपने घर को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को साफ-सुथरा बनाना चाहता है, लेकिन त्योहारों पर सफाई करना इतना आसान नहीं होता, खासतौर से जब घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता हो। ऐसे में घर की सफाई और सजावट का ध्यान रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को त्योहारों के दौरान भी साफ-सुथरा बनाए रख सकते हैं।
#1
रोजाना करें झाड़ू और पोछा
रोजाना झाड़ू और पोछा लगाना सबसे जरूरी है। इससे न केवल धूल-मिट्टी साफ होगी, बल्कि फर्श पर जमी गंदगी भी निकल जाएगी।
अगर आपके पास समय कम है तो सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाएं और फिर रात को सोने से पहले पोछा लगाएं।
इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उनके बालों को भी साफ करें। इससे घर में गंदगी नहीं फैलेगी और घर साफ-सुथरा रहेगा।
#2
बेडशीट और तकिए के कवर्स बदलें
बिस्तर की चादर और तकिए के कवर भी घर की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर बदलें और इन्हें अच्छे से धोकर धूप में सुखाएं। इससे आपके बिस्तर हमेशा ताजा रहेगा और किसी भी तरह के धूल-मिट्टी के कणों से सुरक्षित रहेगा।
इसके अलावा चादर और तकिए के कवर बदलने से आपके बिस्तर का लुक भी अच्छा लगेगा और घर की सजावट भी बेहतर दिखेगी।
#3
रसोई की सफाई पर दें ध्यान
रसोई घर का अहम हिस्सा होती है, इसलिए इसकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजाना रसोई की सतहों को साफ करें, बर्तन धोएं और गंदे बर्तनों को ढककर रखें।
इसके अलावा सिंक के पास पानी जमा न होने दें और उसे तुरंत साफ कर दें। हर हफ्ते रसोई के फर्श को पोछा लगाएं ताकि कोई भी गंदगी न रहे।
इन तरीकों से आप अपनी रसोई को साफ-सुथरी रख सकते हैं।
#4
बाथरूम की सफाई करें
बाथरूम भी घर का अहम हिस्सा होता है, इसलिए इसकी सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। रोजाना बाथरूम की टाइल्स, सिंक, शौचालय आदि को अच्छे से साफ करें ताकि कोई भी गंदगी न रहे।
इसके अलावा हर हफ्ते बाथरूम के फर्श को पोछा लगाएं ताकि कोई भी गंदगी न रहे।
इन तरीकों से आप अपने बाथरूम को साफ-सुथरा रख सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं।
#5
लिविंग रूम की सफाई करें
लिविंग रूम वह जगह होती है, जहां परिवार एक साथ समय बिताता है, इसलिए इसकी सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है।
रोजाना लिविंग रूम की सतहों को झाड़ू लगाएं, कुशन कवर बदलें और सोफे आदि को अच्छे से साफ करें ताकि कोई भी गंदगी न रहे।
इसके अलावा हर हफ्ते लिविंग रूम के फर्श को पोछा लगाएं ताकि कोई भी गंदगी न रहे। इन तरीकों से आप अपने लिविंग रूम को साफ-सुथरा रख सकते हैं।