घर पर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

घर पर सभी परिवार के सदस्यों की संपर्क जानकारी तैयार रखें, जिसमें नाम, फोन नंबर और अन्य जरूरी विवरण शामिल हों।

इसके अलावा नजदीकी अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची भी तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इससे आपातकालीन स्थिति में समय बर्बाद नहीं होगा और जल्दी उपचार मिल सकेगा।

इस जानकारी को एक जगह पर लिखकर रखें और इसे आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें ताकि किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सके।