यात्रा के बाद सोने का समय ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
यात्रा के दौरान हमारे सोने के चक्र में बदलाव आ सकता है। चाहे आप किसी नए देश में हों या किसी शहर में, समय क्षेत्र का अंतर आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। इससे थकान, नींद न आना और मूड में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और यात्रा के बाद जल्दी ढल सकते हैं।
#1
धीरे-धीरे समय में बदलाव करें
यात्रा से पहले ही अपने सोने और जागने के समय में धीरे-धीरे बदलाव करना शुरू करें। अगर आप किसी नए समय क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां के समय के अनुसार अपने सोने का समय तय कर लें।
उदाहरण के लिए अगर आप 10 बजे सोते हैं और नए समय क्षेत्र में रात 12 बजे होती है तो 2-3 दिन पहले 11 बजे सोने की आदत डालें।
#2
प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें
सूरज की रोशनी आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को सेट करने में मदद करती है। जब भी आप नए स्थान पर पहुंचें तो दिन में बाहर जाएं और धूप लें। इससे आपका शरीर जल्दी नए समय क्षेत्र के अनुसार ढल जाएगा।
अगर दिन में धूप नहीं मिल रही हो तो घर के अंदर की रोशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह बहुत तेज न हो और नींद में बाधा न डाले।
#3
चाय और शराब से बचें
चाय और शराब का सेवन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। यात्रा के दौरान या बाद में इनका सेवन करने से बचें, खासकर शाम के समय चाय का सेवन न करें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है।
शराब भी असली नींद को प्रभावित करती है और आपको सुबह उठने पर थका हुआ महसूस कराती है। इसके बजाय हर्बल चाय या गर्म दूध का सेवन करें, जो नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
#4
आरामदायक माहौल बनाएं
सोने का स्थान आरामदायक होना चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद मिल सके। गद्दे और तकिए सही होने चाहिए और कमरे का तापमान भी अनुकूल होना चाहिए।
इसके अलावा कमरे में अंधेरा रखें ताकि कोई भी रोशनी आपकी नींद में बाधा न डाले। अगर संभव हो तो कमरे में पंखा चलाएं या ठंडक बनाए रखने का उपाय करें।
साथ ही कमरे का माहौल शांत रखें ताकि आप बिना किसी रुकावट के सो सकें।
#5
नियमित दिनचर्या अपनाएं
नींद के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें, चाहे वह सप्ताह का कोई भी दिन हो।
इससे आपका शरीर जल्दी ही इस दिनचर्या का आदी हो जाएगा और आपको बेहतर नींद मिल सकेगी।
इन तरीकों को अपनाकर आप यात्रा के बाद आसानी से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और थकान से निजात पा सकते हैं।