यात्रा के बाद सोने का समय ठीक करने के तरीके

यात्रा के बाद सोने का समय ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:01 am Oct 16, 202610:01 am

क्या है खबर?

यात्रा के दौरान हमारे सोने के चक्र में बदलाव आ सकता है। चाहे आप किसी नए देश में हों या किसी शहर में, समय क्षेत्र का अंतर आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। इससे थकान, नींद न आना और मूड में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और यात्रा के बाद जल्दी ढल सकते हैं।