सर्दियों में आंखों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगी सुरक्षित

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। यह आपकी आंखों को अंदर से तरोताजा रखता है और सूखापन दूर करता है।

सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।

इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं, जो पानी से भरपूर होते हैं। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और स्वस्थ रहेंगी।