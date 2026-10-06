सर्दियों में आंखों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगी सुरक्षित
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इस मौसम में आंखों की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। इससे न केवल आंखों को आराम मिलेगा बल्कि आंखों की चमक भी बरकरार रहेगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी आंखों को सर्दियों के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं।
#1
धूप का चश्मा पहनें
सर्दियों में भी सूरज की किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बाहर निकलते समय धूप का चश्मा जरूर पहनें।
यह आपकी आंखों को सूरज की किरणों से बचाएगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा। अच्छे गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे ही खरीदें, जो पूरी सुरक्षा प्रदान करें।
इससे आपकी आंखें न केवल सुरक्षित रहेंगी, बल्कि आप आरामदायक महसूस करेंगे और किसी भी तरह की जलन या परेशानी से बचेंगे।
#2
पानी का सेवन बढ़ाएं
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। यह आपकी आंखों को अंदर से तरोताजा रखता है और सूखापन दूर करता है।
सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।
इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं, जो पानी से भरपूर होते हैं। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और स्वस्थ रहेंगी।
#3
स्क्रीन पर समय कम बिताएं
कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों में थकान हो सकती है।
अगर आपको काम के दौरान लंबे समय तक स्क्रीन देखना पड़ता है तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर वस्तु को देखें। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और थकान कम होगी।
इसके अलावा स्क्रीन की चमक को कम रखें और नीली रोशनी से बचने के उपाय करें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें और कोई परेशानी न हो।
#4
ठंडे पानी से धोएं
दिन में 2 बार ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आंखों की ताजगी बनी रहती है और वे साफ भी दिखती हैं।
ठंडे पानी में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आंखों को आराम देते हैं और सूजन कम करते हैं।
इसके अलावा यह आंखों की सफाई के लिए भी अच्छा होता है। ठंडे पानी से धोने से आंखों की चमक बढ़ती है और वे स्वस्थ बनी रहती हैं।
#5
पर्याप्त नींद लें
अच्छी नींद लेना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल आपका दिमाग तरोताजा रहता है बल्कि आपकी आंखें भी आराम करती हैं।
रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए ताकि आपका शरीर और आंखें दोनों ठीक से काम कर सकें। अच्छी नींद लेने से आंखों की थकान कम होती है और वे स्वस्थ रहती हैं।
इसके अलावा अच्छी नींद लेने से आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है।