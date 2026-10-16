व्यस्त सुबह के दौरान नाश्ते के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं होगी कोई दिक्कत

सुबह के समय ज्यादा भारी खाना बनाना सही नहीं माना जाता है क्योंकि यह पाचन पर दबाव डालता है। इसलिए नाश्ते के लिए हल्के खाने को ही चुनें। इसके लिए आप फल, दलिया, ओट्स, दही, सूखे मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं।

इसके अलावा आप चाहें तो नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली, रवा डोसा, मूंग दाल चीला, सूजी का हलवा, ओट्स का हलवा, साबुत मसूर की खिचड़ी, दही और फल आदि भी शामिल कर सकते हैं।