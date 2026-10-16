व्यस्त सुबह के दौरान नाश्ते के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं होगी कोई दिक्कत
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सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ दिन की शुरुआत करने के लिए जरूरी है। हालांकि, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग नाश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर ऐसा नाश्ता बनाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आइए जानते हैं कि व्यस्त सुबह के दौरान क्या किया जाना चाहिए ताकि आपका नाश्ता सेहतमंद हो।
#1
रात को ही बना लें नाश्ते की तैयारी
अगर आप चाहते हैं कि सुबह का नाश्ता जल्दी और आसानी से बन जाए तो इसके लिए रात को ही नाश्ते की तैयारी कर लें।
उदाहरण के लिए अगर आप परांठे खाने वाले हैं तो इनको आटे से गूंथकर छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें, फिर इनको परांठे बना लें और ठंडा होने के बाद इनको बंद डिब्बे में भरकर ठंडा रखें। अगली सुबह इन परांठों को गर्म करके खाएं।
#2
पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ चुनें
अगर आपको सुबह के समय कुछ नया बनाने में परेशानी होती है तो आप पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे साबुत अनाज का दलिया, ओट्स, दही, फल या सूखे मेवे आदि का सेवन नाश्ते के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
ये चीजें न केवल आसानी से बनाई जा सकती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।
#3
फ्रिज में रखें तैयार चीजें
अगर आप नाश्ते के लिए दलिया या ओट्स आदि बना रहे हैं तो इनको रात को ही बना लें और ठंडा होने के बाद इनको फ्रिज में रख दें।
अगली सुबह इन चीजों को गर्म करके खाएं। इससे आपको समय भी बचेगा और आपका नाश्ता भी सेहतमंद रहेगा।
इसके अलावा आप चाहें तो दलिया और ओट्स को पहले से ही पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं।
#4
नाश्ते के लिए हल्के व्यंजन चुनें
सुबह के समय ज्यादा भारी खाना बनाना सही नहीं माना जाता है क्योंकि यह पाचन पर दबाव डालता है। इसलिए नाश्ते के लिए हल्के खाने को ही चुनें। इसके लिए आप फल, दलिया, ओट्स, दही, सूखे मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली, रवा डोसा, मूंग दाल चीला, सूजी का हलवा, ओट्स का हलवा, साबुत मसूर की खिचड़ी, दही और फल आदि भी शामिल कर सकते हैं।
#5
समय बचाने के लिए जल्दी बनने वाले व्यंजन
अगर आप जल्दी में हैं और नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ऐसे व्यंजन चुनें जो जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि फल, दही, ओट्स या दलिया।
इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप चाहें तो इन्हें पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं ताकि सुबह के समय आसानी से खा सकें।