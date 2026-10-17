चार्जर, केबल्स और अन्य गैजेट्स को व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

कई प्लग वाला उपकरण का उपयोग करके आप एक ही जगह पर कई उपकरणों को चार्ज कर सकते हैं। इससे आपको बार-बार प्लग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका चार्जिंग स्टेशन भी व्यवस्थित रहेगा।

इसके अलावा आप कई प्लग वाले उपकरण में यूएसबी पोर्ट भी चुन सकते हैं, जिससे आप अपने फोन और अन्य उपकरणों को आसानी से चार्ज कर सकते हैं।

इससे चार्जर और केबल्स भी सुरक्षित रहते हैं और आपके काम की जगह भी साफ-सुथरी रहती है।