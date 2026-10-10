पौधों की असमान वृद्धि को रोकने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

असमान वृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने पौधों को जरूरत से ज्यादा या कम पानी दे रहे हों। इसलिए हर पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी दें।

इससे उनका विकास सही दिशा में होगा और वे स्वस्थ रहेंगे। सही मात्रा में पानी देने से पौधे हर तरफ से बराबर बढ़ेंगे और असमान दिखने की समस्या खत्म हो जाएगी।

इसके अलावा यह तरीका पौधे को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है।