रसोई के कैबिनेट्स को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
रसोई के कैबिनेट्स को व्यवस्थित करना एक जरूरी काम है, जिससे आपकी रसोई न केवल देखने में अच्छी लगेगी, बल्कि काम करना भी आसान हो जाएगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई के कैबिनेट्स को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई में जगह की बचत कर सकते हैं और हर चीज को आसानी से ढूंढ भी पाएंगे।
#1
कैबिनेट्स की सफाई करें
सबसे पहले अपने रसोई के कैबिनेट्स को खाली कर दें और उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए आप गर्म पानी और साबुन का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल गंदगी हटेगी, बल्कि कीटाणु भी खत्म होंगे।
कैबिनेट्स के कोनों और दराजों को भी अच्छे से साफ करें ताकि कोई भी छिपा हुआ मलबा या गंदगी न बचे। इस प्रक्रिया से आपके कैबिनेट्स नए जैसे दिखेंगे और उनमें रखी चीजों के लिए जगह मिलेगी।
#2
चीजों को श्रेणी अनुसार बांटे
अपनी रसोई की चीजों को श्रेणी अनुसार बांटे जैसे मसाले, दालें, चावल आदि। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज कहां रखी हुई है और आपको हर बार ढूंढने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा।
इसके लिए आप अलग-अलग डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं, जिन पर नाम लिखे हों ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। इससे आपकी रसोई व्यवस्थित रहेगी और खाना बनाते समय भी आसानी होगी।
#3
ऊंचाई का सही उपयोग करें
रसोई के कैबिनेट्स में ऊंचाई का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऊंचे कैबिनेट्स हैं तो उनमें ऐसी चीजें रखें जिनका रोजाना उपयोग न हो जैसे त्योहारों पर बनने वाले खास पकवानों के लिए जरूरी सामान या बड़े बर्तन आदि।
इससे रोजाना की चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी और आपको बार-बार कैबिनेट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा ऊंचाई वाले कैबिनेट्स में रखी चीजें आसानी से मिल जाएंगी और आपकी रसोई भी व्यवस्थित रहेगी।
#4
कैबिनेट्स में दराज का इस्तेमाल करें
दराज का इस्तेमाल करके आप अपनी रसोई को और भी बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें छोटे-मोटे सामान जैसे चम्मच, कांटा, चाकू आदि रख सकते हैं, जिन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपके कैबिनेट्स में जगह भी बचेगी और रोजमर्रा के कामों में भी आसानी होगी।
दराज का सही उपयोग करके आप अपनी रसोई को न केवल व्यवस्थित बना सकते हैं बल्कि उसमें काम करना भी आसान हो जाएगा।
#5
रोशनी का ध्यान रखें
रसोई के कैबिनेट्स की रोशनी बहुत अहम होती है क्योंकि सही रोशनी से आपको हर कोने तक पहुंचने में आसानी होती है। अगर आपके कैबिनेट्स गहरे रंग के हैं तो उनके अंदर हल्की रोशनी लगवाएं ताकि अंधेरे में कुछ भी ढूंढना मुश्किल न हो।
इसके अलावा अच्छी रोशनी से काम करते समय आंखों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी दिखेगी। इस तरह आप अपनी रसोई को व्यवस्थित रख सकते हैं।