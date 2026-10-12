रात की रानी के फूलों को उगाना चाहते हैं तो ध्यान में रखें ये बातें

रात की रानी के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें पानी आसानी से निकल सके और पोषक तत्वों से भरपूर हो।

आप बाजार से तैयार मिट्टी खरीद सकते हैं या खुद बना सकते हैं। इसके लिए आप रेत, गोबर की खाद और कीचड़ का मिश्रण उपयोग कर सकते हैं ताकि मिट्टी हल्की और पौधों के लिए उपयुक्त हो।

सही मिट्टी पौधे को तेजी से बढ़ने में मदद करेगी।