स्क्रीन टाइम के बाद थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आज के समय में स्क्रीन से दूरी बनाना लगभग असंभव हो गया है। चाहे आप ऑफिस में हों या घर पर, कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी का उपयोग करना पड़ता है। इससे आंखों पर काफी दबाव पड़ता है। आंखें थकी हुई महसूस हो सकती हैं और उनमें जलन भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं।
#1
आंखों की हल्की मालिश करें
आंखों की हल्की मालिश करना एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं।
इसके लिए अपनी उंगलियों को गोल-गोल घुमाते हुए अपनी आंखों के चारों ओर मालिश करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और आंखों की थकान कम होती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल या गुलाब जल भी मिला सकते हैं, जिससे और भी आराम मिलेगा।
यह तरीका आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#2
ठंडे पानी से धोएं
ठंडे पानी से आंखों को धोना एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं।
ठंडा पानी न केवल आंखों की जलन को कम करता है, बल्कि इसे तरोताजा भी महसूस कराता है।
इसके लिए बस थोड़ा सा ठंडा पानी लें और आंखों को हल्के हाथों से धोएं। इससे आंखों की थकान दूर होती है और आपको तुरंत राहत मिलती है। यह तरीका आंखों को आराम देने में मददगार है।
#3
खीरे के टुकड़े लगाएं
खीरे का उपयोग करके भी आप अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं। इसके लिए खीरे के ठंडे टुकड़े लें और अपनी बंद आंखों पर रखें, फिर 10-15 मिनट तक लेटें।
खीरे में मौजूद ठंडक और पोषक तत्व आंखों की सूजन और जलन को कम करते हैं, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है।
यह तरीका आपकी आंखों को तरोताजा महसूस कराएगा और आपको ताजगी का एहसास दिलाएगा।
#4
आंखों को आराम दें
अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो बीच-बीच में आराम करना बहुत जरूरी है।
हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और दूर किसी चीज को 20 फीट की दूरी पर देखें। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और उनकी थकान कम होगी।
इसके अलावा आप अपनी आंखों को बंद करके कुछ सेकंड के लिए आराम भी दे सकते हैं। यह तरीका आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।
#5
आंखों की एक्सरसाइज करें
आंखों की एक्सरसाइज करने से भी आपकी थकी हुई आंखों को आराम मिल सकता है।
इसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करें, फिर हल्के हाथों से अपनी आंखों पर रखें। अब धीरे-धीरे गहरी सांस लेते हुए आंखों को खोलें और बंद करें। यह प्रक्रिया कुछ मिनट तक दोहराएं। इससे आंखों की मांसपेशियां ढीली होती हैं और थकान दूर होती है।