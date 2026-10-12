स्क्रीन टाइम के बाद थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

ठंडे पानी से आंखों को धोना एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं।

ठंडा पानी न केवल आंखों की जलन को कम करता है, बल्कि इसे तरोताजा भी महसूस कराता है।

इसके लिए बस थोड़ा सा ठंडा पानी लें और आंखों को हल्के हाथों से धोएं। इससे आंखों की थकान दूर होती है और आपको तुरंत राहत मिलती है। यह तरीका आंखों को आराम देने में मददगार है।