व्यस्त दिनों में तेजी से खाना बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल हर किसी की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि घर पर समय निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रोजाना के खाने की तैयारी और पकाने में भी बहुत समय लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे खाना बनाने का समय कम हो सके। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजाना का खाना जल्दी बना सकें।
#1
पहले से करें तैयारी
खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को छीलकर, काटकर और धोकर रख लें।
इसके अलावा दाल और चावल भी पहले से धोकर रख दें। ऐसा करने से जब आपको खाना बनाना हो तो सभी चीजें तैयार मिलेंगी और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इसके साथ ही मसालों को भी पहले से तैयार करके रख दें ताकि उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो।
#2
एक साथ बनाएं कई तरह की सब्जियां
आमतौर पर लोग हर दिन अलग-अलग सब्जियां बनाते हैं, जिससे उन्हें हर दिन अलग-अलग सब्जियों की तैयारी करनी पड़ती है।
इसके बजाय आप एक ही दिन में कई तरह की सब्जियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने सोमवार को आलू-मटर की सब्जी बनाई है तो मंगलवार को बैंगन की भरवाई सब्जी बनाएं और बुधवार को पनीर की सब्जी आदि इसी तरह से आप पूरे हफ्ते के लिए सब्जियां बना सकते हैं।
#3
प्रेशर कुकर का करें इस्तेमाल
प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम समय में कई तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जियां आदि केवल प्रेशर कुकर में पकाने से आपका बहुत सारा समय बच सकता है।
इसके अलावा आप इसमें आलू, राजमा, चना आदि भी आसानी से पका सकते हैं।
प्रेशर कुकर से खाना बनाते समय ध्यान रखें कि सभी चीजों को सही मात्रा में पानी डालकर पकाएं ताकि वे अच्छे से पक जाएं और स्वादिष्ट भी बनें।
#4
एक साथ पकाएं सब चीजें
अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक समय में एक ही चीज पकानी चाहिए, लेकिन आप चाहें तो एक साथ कई चीजें भी पका सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले धीमी आंच पर रोटी पकाने के लिए तवे को रख दें, फिर मध्यम आंच पर सब्जी बनाने शुरू करें और तेज आंच पर दाल-चावल पकाएं।
ऐसा करने से आप बहुत कम समय में कई चीजें बना पाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा।
#5
बचा हुआ खाना दोबारा करें इस्तेमाल
अगर कभी आपके घर में बना हुआ खाना बच जाता है तो उसे फेंकने की बजाय उसका दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपने रविवार को पुलाव बनाया था और सोमवार को थोड़ा-सा पुलाव बच गया है तो मंगलवार को पुलाव से पराठे बनाएं।
इसके लिए पुलाव को अच्छे से मैश कर लें, फिर उसमें थोड़ा-सा आटा मिलाकर पराठे बेल लें और उन्हें तवे पर सेंक लें। इस तरह आप बचे हुए खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं।