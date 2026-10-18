व्यस्त दिनों में तेजी से खाना बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम समय में कई तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जियां आदि केवल प्रेशर कुकर में पकाने से आपका बहुत सारा समय बच सकता है।

इसके अलावा आप इसमें आलू, राजमा, चना आदि भी आसानी से पका सकते हैं।

प्रेशर कुकर से खाना बनाते समय ध्यान रखें कि सभी चीजों को सही मात्रा में पानी डालकर पकाएं ताकि वे अच्छे से पक जाएं और स्वादिष्ट भी बनें।