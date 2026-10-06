सर्दियों के दौरान शिशु की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेगा स्वस्थ

शिशुओं का पोषण उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम होता है। सर्दियों में उन्हें पर्याप्त पोषण देना खासतौर पर जरूरी है क्योंकि ठंड के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है।

उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाएं, जो विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हों ताकि वे ठंड से लड़ सकें।

इसके अलावा उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें पानी या दूध जैसी तरल चीजें पिलाएं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी।