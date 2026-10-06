सर्दियों के दौरान शिशु की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेगा स्वस्थ
क्या है खबर?
सर्दियों में शिशु की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम में शिशुओं की त्वचा और स्वास्थ्य को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। शिशुओं की त्वचा नाजुक होती है और ठंड से उन्हें जल्दी सर्दी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने शिशु को सर्दियों के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
सही कपड़े पहनाएं
सर्दियों में शिशुओं के लिए सही कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। उन्हें मुलायम और गर्म कपड़े पहनाएं, जो उनकी त्वचा को आरामदायक महसूस कराएं।
ऊनी कपड़े या हल्के गर्म कपड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले होने चाहिए ताकि शिशु को आराम मिले और वे आसानी से हिल-डुल सकें।
इसके अलावा शिशु को ज्यादा गर्म कपड़े न पहनाएं क्योंकि इससे उन्हें असुविधा हो सकती है।
#2
नहाने के पानी का तापमान रखें सही
शिशुओं को नहलाने के लिए पानी का तापमान सही होना चाहिए। बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
नहाने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, जो उनकी त्वचा को आरामदायक महसूस कराए और ठंड से बचाए।
इसके अलावा नहाने के बाद शिशु को तुरंत सुखाकर गर्म कपड़े पहनाएं ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें और उनकी त्वचा नमी के कारण ठंडी न लगे।
#3
नमी बनाए रखें
सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे शिशुओं की त्वचा सूखी हो सकती है। इसलिए अपने घर में नमी बनाए रखने के लिए हवा में नमी बढ़ाने वाले उपकरण का उपयोग करें या गीले तौलिए लटकाएं।
इससे हवा में नमी बनी रहेगी और शिशु की त्वचा को ठंड से बचाया जा सकेगा।
इसके अलावा नियमित रूप से शिशु की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि उनकी त्वचा मुलायम और स्वस्थ रहे।
#4
पोषण पर दें ध्यान
शिशुओं का पोषण उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम होता है। सर्दियों में उन्हें पर्याप्त पोषण देना खासतौर पर जरूरी है क्योंकि ठंड के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है।
उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाएं, जो विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हों ताकि वे ठंड से लड़ सकें।
इसके अलावा उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें पानी या दूध जैसी तरल चीजें पिलाएं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी।
#5
नियमित रूप से करें मालिश
शिशुओं की मालिश करने से उनका रक्त संचार बेहतर होता है और वे आराम महसूस करते हैं।
इसके लिए आप गर्म तिल या बादाम तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो उनकी त्वचा को पोषण देता है और उन्हें ठंड से बचाता है।
मालिश के दौरान हल्के हाथों से उनकी त्वचा पर तेल लगाएं, जिससे वे सहज महसूस करें और उनकी मांसपेशियां भी आराम पाएं।
इस तरह आप अपने शिशु को सर्दियों में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।