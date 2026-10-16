खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

फ्रिज में सब्जियों और फलों को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, आलू और प्याज कमरे के तापमान पर रखे जा सकते हैं, वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों को फ्रिज में रखना चाहिए।

इसके अलावा बचे हुए खाने को बंद डिब्बों में रखें ताकि वह जल्दी खराब न हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। खाने को फ्रिज में रखने के तरीके जानना भी फायदेमंद हो सकता है।