खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
अधिक मात्रा में खाना बनाना या बर्बाद होने वाले खाने को फेंकना न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। खाने की बर्बादी को कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी आदतें अपनाई जा सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 5 आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
#1
सही मात्रा में खरीदारी करें
खाने की बर्बादी को कम करने का पहला कदम सही मात्रा में खरीदारी करना है। जब हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं तो वह समय से पहले खराब हो जाता है और हमें उसे फेंकना पड़ता है।
इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करें और महीने भर का सामान एक बार में न खरीदें। इससे न केवल पैसे बचेंगे, बल्कि खाने की बर्बादी भी कम होगी।
#2
फ्रिज का सही उपयोग करें
फ्रिज में सब्जियों और फलों को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, आलू और प्याज कमरे के तापमान पर रखे जा सकते हैं, वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों को फ्रिज में रखना चाहिए।
इसके अलावा बचे हुए खाने को बंद डिब्बों में रखें ताकि वह जल्दी खराब न हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। खाने को फ्रिज में रखने के तरीके जानना भी फायदेमंद हो सकता है।
#3
बचा हुआ खाना दोबारा इस्तेमाल करें
बचा हुआ खाना दोबारा इस्तेमाल करके खाने की बर्बादी को कम किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए अगर आप चावल बनाते हैं तो अगले दिन उसके परांठे बना सकते हैं या पुलाव, बिरयानी जैसी नई डिश बना सकते हैं।
इसी तरह सब्जियों को भी नए तरीके से पकाकर खाया जा सकता है। इससे न केवल खाने की बर्बादी कम होगी, बल्कि नए-नए स्वाद भी मिलेंगे।
#4
समाप्ति की तारीख पर ध्यान दें
खरीदते समय समाप्ति की तारीख पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आप ऐसे उत्पाद खरीदें जो लंबे समय तक चल सकें और जल्दी खराब न हों।
इसके अलावा समाप्ति की तारीख को ध्यान में रखकर ही सामान का उपयोग करें ताकि वह समय रहते खत्म हो जाए।
साथ ही घर में मौजूद समाप्ति की तारीख वाले सामान को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें ताकि वह बेकार न हो और पैसे की बर्बादी न हो।
#5
दूसरों की मदद करें
अगर आपके पास अतिरिक्त खाना है तो उसे फेंकने की बजाय जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आप अपने पड़ोसियों, दोस्तों या किसी स्थानीय संस्था को खाना बांट सकते हैं या किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि में दान कर सकते हैं।
इससे न केवल आपकी खाने की बर्बादी कम होगी बल्कि आपका यह छोटा सा कदम कई लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकता है। इस तरह आप खाने की बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।