सर्दियों में पाचन को स्वस्थ रखने वाली आदतें

सर्दियों में पाचन को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

लेखन अंजली 06:02 am Oct 06, 202606:02 am

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है, जिनमें पाचन समस्याएं भी शामिल हैं। ठंडे मौसम में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचने और पाचन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खास आदतें अपनाई जा सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके पाचन को सुधार सकती हैं।