खाने की चीजों को पहले से तैयार करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
खाना बनाना एक कला है, जिसे सही तरीके से सीखने और अपनाने पर समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने समय का सही उपयोग करे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रोजाना के खाने की चीजों को पहले से तैयार कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं।
#1
सब्जियों को पहले से काटकर रखें
सबसे पहले सब्जियों को धोकर छीलें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें। इससे जब भी आपको सब्जियां चाहिए होंगी, आपको उन्हें दोबारा से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरीके से आप अपने समय की काफी बचत कर सकते हैं और खाना बनाने का काम भी आसान हो जाएगा।
इसके अलावा यह तरीका आपके खाने को ताजा और स्वादिष्ट बनाए रखने में भी मदद करेगा।
#2
मसालों को पहले से तैयार कर लें
मसाले खाने का अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से तैयार करना जरूरी है।
आप अपने पसंदीदा मसालों जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि को एक साथ मिलाकर एक जार में रख सकते हैं। इससे जब भी आपको इन मसालों की जरूरत होगी, आपको बार-बार अलग-अलग मसाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा आप अपने पसंदीदा मसालों को एक साथ मिलाकर एक बार में ही बना सकते हैं।
#3
दाल और चावल को पहले से धोकर रखें
दाल और चावल को पहले से धोकर रखने से भी आपका समय बचेगा। इसके लिए दाल और चावल को अच्छे से धोकर एक एयरटाइट डिब्बे में रखें। जब भी आपको दाल या चावल बनाने हों, बस उन्हें पानी से निकालें और पकाने शुरू कर दें।
इससे आपको बार-बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। यह तरीका आपके रोजाना के खाने को आसान और सुविधाजनक बना सकता है।
#4
ग्रेवी मसाले बना लें
कई तरह की ग्रेवी मसाले जैसे टमाटर-प्याज, नारियल आदि मसाले बनाने में काफी समय लगता है। आप इन ग्रेवी मसालों को पहले से तैयार करके उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। इसके लिए इन्हें ठंडा करके एक एयरटाइट डिब्बे में रखें।
जब भी आपको इन ग्रेवी मसालों की जरूरत होगी, आप उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं और आपके खाना बनाने का समय भी कम हो जाएगा।
#5
रोटी बनाना आसान तरीका अपनाएं
रोटी बनाना भी एक ऐसा काम है, जिसे रोजाना करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप आटे को गूंथकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें और उन्हें सूती कपड़े से ढक दें ताकि वे सूख न जाएं।
जब भी आपको रोटी बनानी हो, बस एक लोई उठाएं और इसे बेल लें। इस तरह से आपका खाना बनाना आसान हो जाएगा और आपको रोजाना रोटी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।