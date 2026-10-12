छोटी रसोई को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

कई कामों के लिए फर्नीचर छोटी रसोई के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसा टेबल चुन सकते हैं, जिसमें दराज हों या नीचे की तरफ शेल्फ हो।

इससे आप एक ही फर्नीचर में कई काम कर सकते हैं और जगह भी कम घिरेगी।

इसके अलावा आप मोड़ने वाले टेबल और कुर्सियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर ही खोलें और उपयोग करें। इससे आपकी रसोई व्यवस्थित और खुली भी लगेगी।