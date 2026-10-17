सब्जियों को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

प्याज को ताजा बनाए रखने के लिए सबसे पहले प्याज को पानी से धोकर सुखाएं। इसके बाद प्याज को एक कागज के बैग में रखें और उसे किसी ठंडी जगह पर रख दें।

इससे प्याज कुछ दिनों तक ताजे रहेंगे। हालांकि, अगर आप कटी हुई सब्जियों को रखना चाहते हैं तो उन्हें एक बंद डिब्बे में रखें और डिब्बे को फ्रिज में रख दें। इस तरह से आप प्याज की ताजगी को भी बनाए रख सकते हैं।