सब्जियों को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
आजकल बाजार में ताजे फल और सब्जियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें घर लाने के बाद कुछ दिनों में ही उनमें सड़न आने लगती है। ऐसे में हम मजबूरन उन्हें फेंक देते हैं। हालांकि, कुछ आसान तरीके अपनाकर आप सब्जियों को कुछ दिनों तक ताजा रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि सब्जियों को ताजा रखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सब्जियों को धोने के बाद सुखाएं
अगर आप सब्जियों को धोकर उन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो ऐसा करने से बचें क्योंकि इससे सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं।
बेहतर होगा कि आप सब्जियों को धोने के बाद उन्हें कुछ देर धूप में रख दें ताकि उनका सारा पानी सूख जाए।
इसके बाद ही सब्जियों को फ्रिज में रखें। इससे उनकी ताजगी बनी रहती है और वे लंबे समय तक खराब नहीं होतीं।
#2
सब्जियों को काटकर फ्रिज में न रखें
अगर आप सब्जियों को काटकर फ्रिज में रख देते हैं तो ऐसा करने से भी बचें। दरअसल, सब्जियां काटने के बाद उनमें खराब होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसके कारण वे जल्द ही खराब हो जाती हैं।
इसलिए सब्जियों को हमेशा साबुत ही काटने से पहले धोकर फ्रिज में रखें। इसके अलावा सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उनके साथ थोड़ा नमक डालकर एक बंद डिब्बे में रखें।
#3
हरी पत्तेदार सब्जियों को ऐसे रखें
हरी पत्तेदार सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें सबसे पहले पानी से धोएं और फिर कपड़े से उनका अतिरिक्त पानी निकालें।
अब इन सब्जियों को एक प्लास्टिक बैग में रखें, लेकिन बैग को पूरी तरह से बंद न करें। इससे सब्जियों में नमी बनी रहेगी और वे कुछ दिनों तक ताजा रहेंगी। इस तरह से आप हरी सब्जियों की ताजगी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।
#4
टमाटर को ऐसे रखें ताज
सब्जियों के राजा टमाटर में प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक एसिड होता है, जो अन्य सब्जियों के खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।
ऐसे में टमाटर को हमेशा बाकी सब्जियों से अलग रखें। इसके अलावा टमाटर को फ्रिज में रखने की गलती न करें क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है। टमाटर को कमरे के तापमान पर ही रखें ताकि उनकी ताजगी बनी रहे।
#5
प्याज को ऐसे रखें ताजा
प्याज को ताजा बनाए रखने के लिए सबसे पहले प्याज को पानी से धोकर सुखाएं। इसके बाद प्याज को एक कागज के बैग में रखें और उसे किसी ठंडी जगह पर रख दें।
इससे प्याज कुछ दिनों तक ताजे रहेंगे। हालांकि, अगर आप कटी हुई सब्जियों को रखना चाहते हैं तो उन्हें एक बंद डिब्बे में रखें और डिब्बे को फ्रिज में रख दें। इस तरह से आप प्याज की ताजगी को भी बनाए रख सकते हैं।