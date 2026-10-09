खाने में सब्जियां शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

भरवां सब्जियां बनाने के लिए आप शिमला मिर्च, बैंगन या तोरी जैसी सब्जियों को चुन सकते हैं। इन्हें धोकर बीच से काट लें और अंदर की गूदा निकाल दें।

अब इस खाली जगह में चावल, दाल या अन्य मिश्रण भरकर इन्हें ओवन में सेंकें या पैन पर पकाएं। इससे सब्जियां न सिर्फ स्वादिष्ट बनेंगी बल्कि पौष्टिक भी होंगी।

इस तरह आप अपने खाने में सब्जियों को शामिल कर सकते हैं और अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं।