इन व्यंजनों में इलायची का करें इस्तेमाल, बढ़ेगा उनका स्वाद
क्या है खबर?
इलायची का इस्तेमाल आमतौर पर चाय या फिर मीठे खाने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मसाला कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें खास भी बना सकता है। इलायची की खुशबू और इसका स्वाद कई तरह के खाने को अलग ही लाजवाब बना सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनमें इलायची डालने से उनका स्वाद कई गुना बढ़ सकता है।
#1
खीर में इलायची का जादू
खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी इलायची डालते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इलायची की खुशबू और स्वाद खीर को एक खास लाजवाब बना सकते हैं। इसे बनाने के समय दूध में चावल डालने से पहले थोड़ी सी हरी इलायची डालें। इससे खीर में एक अनोखा स्वाद आएगा और यह और भी स्वादिष्ट बनेगी।
इलायची का उपयोग करने से खीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
पुलाव में इलायची का इस्तेमाल
पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी इलायची डालते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इलायची की खुशबू और स्वाद पुलाव को एक खास लाजवाब बना सकते हैं।
इसे बनाने के समय चावल और सब्जियों के साथ थोड़ी सी हरी इलायची डालें। इससे पुलाव में एक अनोखा स्वाद आएगा। हरी इलायची का उपयोग करने से पुलाव का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
करी में इलायची का जादू
करी एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी इलायची डालते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इलायची की खुशबू और स्वाद करी को एक खास लाजवाब बना सकते हैं।
इसे बनाने के समय सब्जियों के साथ थोड़ी सी हरी इलायची डालें। इससे करी में एक अनोखा स्वाद आएगा। हरी इलायची का उपयोग करने से करी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
मिठाई में इलायची का जादू
मिठाई एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी इलायची डालते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इलायची की खुशबू और स्वाद मिठाई को एक खास लाजवाब बना सकते हैं।
इसे बनाने के समय दूध या क्रीम वाले मिठाई में थोड़ी सी हरी इलायची डालें। इससे मिठाई में एक अनोखा स्वाद आएगा। हरी इलायची का उपयोग करने से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।