इन व्यंजनों में डालें इलायची

इन व्यंजनों में इलायची का करें इस्तेमाल, बढ़ेगा उनका स्वाद

लेखन अंजली 02:00 pm Oct 16, 202602:00 pm

क्या है खबर?

इलायची का इस्तेमाल आमतौर पर चाय या फिर मीठे खाने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मसाला कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें खास भी बना सकता है। इलायची की खुशबू और इसका स्वाद कई तरह के खाने को अलग ही लाजवाब बना सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनमें इलायची डालने से उनका स्वाद कई गुना बढ़ सकता है।