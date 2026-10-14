आयुर्वेद के अनुसार रोजाना सुबह खाली पेट पानी पीने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

सुबह-सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। जब आप रातभर सोते हैं तो आपका शरीर पानी का उपयोग करता है और सुबह उठते ही आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है।

इस कमी को पूरा करने के लिए सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि दिनभर की ऊर्जा और ताजगी बनाए रखने में भी मदद करता है।