परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन जगह है अबू धाबी, जानिए कारण
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दूसरा सबसे बड़ा शहर अबू धाबी एक खूबसूरत जगह है, जहां आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना सकते हैं। यह शहर अपने शानदार शाही महलों, सुंदर समुद्र तटों और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति और परंपराओं का संगम आपको एक अनोखा अनुभव देगा। आइए आज हम आपको 5 कारण बताते हैं, जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि अबू धाबी परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है।
#1
लूवर अबू धाबी
लूवर अबू धाबी एक विश्व स्तरीय संग्रहालय है, जो कला और संस्कृति का अनोखा संगम पेश करता है। यहां आप चित्रकला, मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं देख सकते हैं, जो दुनिया भर से लाई गई हैं।
बच्चों के लिए भी यहां खास गतिविधियां उपलब्ध हैं, जिससे वे भी कला और इतिहास से जुड़ सकें। इस संग्रहालय की बनावट भी बेहद आकर्षक है, जो इसे और भी खास बनाती है।
यहां का गाइडेड टूर भी आपके अनुभव को और बेहतर बनाता हैं।
#2
यास द्वीप
यास द्वीप पर आपको रोमांच और मनोरंजन का अनोखा मिश्रण मिलेगा। यह द्वीप फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक के लिए मशहूर है, लेकिन यहां पानी के पार्क, थीम पार्क और खरीदारी के स्थान भी हैं, जहां आप समय बिता सकते हैं।
बच्चों के लिए भी यहां कई आकर्षण हैं, जैसे कि पानी की स्लाइड्स और रोलर कोस्टर राइड्स, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। परिवार के साथ यहां आकर आप सभी का मजा दोगुना हो जाएगा।
#3
शेख जायद ग्रैंड मस्जिद
शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसे देखने का अनुभव बेहद खास है। यह मस्जिद अपनी सुंदरता और विशालता के लिए जानी जाती है।
यहां आने वाले पर्यटक इसकी बनावट और डिजाइन की तारीफ करते नहीं थकते। परिवार के सभी सदस्य यहां आकर शांति का अनुभव कर सकते हैं और धार्मिक महत्व समझ सकते हैं।
बच्चों को भी यहां की सुंदरता और शांति बहुत पसंद आएगी, जिससे उनका अनुभव और भी खास हो जाएगा।
#4
एबराज अल बेहर पार्क
एबराज अल बेहर पार्क एक खूबसूरत पार्क है, जहां आप अपने परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। यहां बच्चों के खेलने के लिए झूले और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इसके अलावा यहां से समुद्र किनारे खूबसूरत दृश्य भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार अबू धाबी कई कारणों से परिवार संग घूमने के लिए आदर्श स्थान साबित होता है।
एक बार यहां जाना आपको जीवन भर याद रहेगा।