घर पर डांडिया नाइट का आयोजन करना

घर पर डांडिया नाइट का आयोजन करने की सोच रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 02:55 pm Oct 04, 202602:55 pm

क्या है खबर?

नवरात्रि का त्योहार गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब यह अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो गया है। इस त्योहार के दौरान गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है। डांडिया नाइट का आयोजन खासतौर से महिलाएं करती हैं और यह एक मजेदार गतिविधि है। अगर आप अपने घर पर डांडिया नाइट का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं।