सर्दियों में त्वचा के बैरियर को नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण, ऐसे रखें उसे सुरक्षित

एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के नुकसानदायक कणों को खत्म करने में मदद करते हैं, जो प्रदूषण के कारण होते हैं। अपनी डाइट में विटामिन-C और विटामिन-E युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे संतरा, कीवी और बादाम।

ये न केवल आपकी त्वचा को पोषण देंगे, बल्कि उसे स्वस्थ भी बनाए रखेंगे।

इसके अलावा हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें, ताकि आपकी त्वचा को भरपूर पोषण मिले और वह ताजगी भरी दिखे।नियमित रूप से पानी पीते रहें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे।