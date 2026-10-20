गोवा में नाश्ते के समय बनाए जाते हैं ये व्यंजन, एक बार आप भी जरूर आजमाएं

गोवा के कई घरों में नाश्ते के तौर पर खाए जाने वाले चावल के पैनकेक बहुत मशहूर हैं। ये काफी हल्के और मुलायम होते हैं।

इन्हें चावल के घोल और नारियल के दूध से बनाया जाता है और एक गर्म तवे पर तब तक पकाया जाता है, जब तक कि ये मुलायम न हो जाएं।

आमतौर पर नारियल की चटनी या गुड़ की चाशनी के साथ परोसे जाने वाले ये पैनकेक, स्वाद और बनावट का एक बेहतरीन मेल होते हैं।