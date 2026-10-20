गोवा में नाश्ते के समय बनाए जाते हैं ये व्यंजन, एक बार आप भी जरूर आजमाएं
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गोवा अपने समुद्र तटों और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां का नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट है। गोवा का नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषण भी भरपूर है। यहां के नाश्ते के व्यंजन स्थानीय मसालों और ताजा सामग्रियों से बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको गोवा के ऐसे 5 नाश्ते के व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#1
चावल के पैनकेक
गोवा के कई घरों में नाश्ते के तौर पर खाए जाने वाले चावल के पैनकेक बहुत मशहूर हैं। ये काफी हल्के और मुलायम होते हैं।
इन्हें चावल के घोल और नारियल के दूध से बनाया जाता है और एक गर्म तवे पर तब तक पकाया जाता है, जब तक कि ये मुलायम न हो जाएं।
आमतौर पर नारियल की चटनी या गुड़ की चाशनी के साथ परोसे जाने वाले ये पैनकेक, स्वाद और बनावट का एक बेहतरीन मेल होते हैं।
#2
उपमा
उपमा सूजी से बनने वाला एक नमकीन व्यंजन है, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है। हालांकि, गोवा के उपमा में गाजर, मटर और बीन्स जैसी स्थानीय सब्जियों के साथ एक खास और अनोखा स्वाद जोड़ा जाता है।
राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगने से, इस व्यंजन में एक बेहतरीन खुशबू और स्वाद आता है। इसे आमतौर पर धनिया पत्तियों से सजाया जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू के रस के साथ परोसा जाता है।
#3
पुट्टु
पुट्टु एक पारंपरिक गोवा का नाश्ता है, जिसे चावल के आटे और नारियल के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे बांस की टोकरी में भाप में पकाया जाता है।
पुट्टु को नारियल की चटनी या चावल के साथ खाया जा सकता है। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होता है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा दे सकता है।
पुट्टु का अनोखा स्वाद और इसकी पौष्टिकता इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
#4
नारियल-गुड़ का दलिया
नारियल के दूध में पके चावल या सूजी से बना यह पौष्टिक और सुकून देने वाला व्यंजन, गुड़ की मिठास के साथ तैयार किया जाता है। इसमें इलायची मिलाने से एक भीनी-भीनी खुशबू आती है, जबकि काजू जैसे मेवे हर निवाले में एक कुरकुरापन जोड़ देते हैं।
यह व्यंजन उन लोगों के लिए एकदम सही है, जो अपनी सुबह की शुरुआत कुछ मीठे और पेट भरने वाले नाश्ते के साथ करना चाहते हैं, जो बहुत भारी भी न हो।
#5
भाजी
'भाजी' ब्रेड नाश्ते का एक और लोकप्रिय विकल्प है, जिसमें बासी ब्रेड को मसालेदार आलू के मिश्रण के साथ पकाया जाता है। इससे ब्रेड बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम हो जाती है, मानो उसे एक नया स्वाद मिल गया हो।
इस व्यंजन के ऊपर खूब सारा कटा हुआ प्याज और हरा धनिया डाला जाता है और इसे हरी चटनी के साथ परोसा जाता है, जिससे यह स्वाद और बनावट का एक बेहतरीन मेल बन जाती है।