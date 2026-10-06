सर्दियों से पहले साफ कर लें ये चीजें

सर्दियों से पहले साफ कर लें ये 5 चीजें, नहीं होगी कोई परेशानी

लेखन अंजली 04:49 pm Oct 06, 202604:49 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम नजदीक है और इस दौरान कई लोग अपने घर को गर्म रखने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, सर्दियों से पहले घर की सफाई करना भी जरूरी है क्योंकि इससे घर में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनकी सर्दियों से पहले सफाई करना जरूरी है क्योंकि इनके कारण ठंड के मौसम में बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।