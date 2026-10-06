सर्दियों से पहले साफ कर लें ये 5 चीजें, नहीं होगी कोई परेशानी
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम नजदीक है और इस दौरान कई लोग अपने घर को गर्म रखने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, सर्दियों से पहले घर की सफाई करना भी जरूरी है क्योंकि इससे घर में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनकी सर्दियों से पहले सफाई करना जरूरी है क्योंकि इनके कारण ठंड के मौसम में बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।
#1
कंबल और रजाई को करें साफ
अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जो कंबल और रजाई को सालभर इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों से पहले इन्हें साफ करवा लें।
इसके लिए पहले इन्हें अच्छे से धूप में रखें, फिर इन्हें किसी अच्छे साबुन से धोएं। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाएं और फिर इनका इस्तेमाल करें।
यह तरीका कंबल और रजाई को धोते समय बरती जाने वाली सावधानियों में मददगार होता है।
#2
ठंडी और गर्म हवा के यंत्रों की करें सफाई
अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जो गर्मियों में ठंडी हवा के यंत्र और सर्दियों में गर्म हवा के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी भी सफाई जरूर करवाएं।
इसके लिए पहले ठंडी हवा के यंत्र की जांच करवाएं कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं है। इसके बाद इसे ठीक करवाकर इस्तेमाल करें। वहीं गर्म हवा के यंत्र को भी अच्छे से साफ करवाने के बाद इस्तेमाल करें।
#3
गर्मियों वाले कपड़े करें स्टोर
अगर आप गर्मियों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो सर्दियों में गर्मियों वाले कपड़ों को स्टोर कर देना चाहिए। इसे स्टोर करने का मतलब है कि उन्हें अच्छे से धोकर अलमारी में रखना।
इसके लिए कपड़ों को पहले पानी और नींबू के रस या सिरके के मिश्रण से धोएं, फिर इन्हें धूप में सुखाकर अलमारी में रखें।
यह तरीका गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करने से पहले ध्यान रखने वाली बातों में सहायक होता है।
#4
घर के पर्दे और चादरें बदलें
अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए पर्दों और चादरों का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों से पहले इन्हें भी बदल लें।
इसके लिए गर्मियों वाले पर्दों और चादरों को हटा दें और उनकी जगह सर्दियों के अनुसार वॉलपेपर, पर्दे और चादरों को लगाएं। आप चाहें तो इन चीजों को खुद भी लगा सकते हैं।
यह तरीका घर की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादरों और पर्दों के रंगों में सहायक होता है।
#5
घर के फर्श को करें साफ
फर्श पर जमी धूल-मिट्टी के कणों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सर्दियों से पहले अच्छे से साफ करना जरूरी है।
इसके लिए पहले पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं, फिर इससे फर्श को अच्छे से साफ करें। इसके बाद फर्श को सूखे कपड़े से पोंछे।
अगर आपके फर्श पर दाग लगे हुए हैं तो दागों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण बनाकर उसका इस्तेमाल करें।