आयुर्वेद की 5 सरल और प्रभावी टिप्स, जो आपकी दिनचर्या को बना सकते हैं स्वस्थ

सुबह उठते ही एक गिलास ठंडा पानी पिएं। यह आपके पाचन तंत्र को जगाने में मदद करेगा और शरीर की गंदगी बाहर निकालने में सहायक होगा।

इसके अलावा ठंडा पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और आप ताजगी महसूस करते हैं।

अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे विटामिन-C की प्राप्ति होगी और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यह आदत आपके दिन की शुरुआत को भी बेहतर बनाएगी।