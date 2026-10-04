ये 5 संकेत बताते हैं कि आपकी बिल्ली आपको मानती है अपनी मां

अगर आपकी बिल्ली आपके साथ खाना खाना पसंद करती है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपनी मां मानती है।

बिल्लियां अक्सर अपने मालिकों के साथ खाना चाहती हैं, ताकि वे उन्हें अपनी मां की तरह देख सकें।

इसके अलावा बिल्लियां खाने के समय अपने मालिक के आसपास रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।

यह दिखाता है कि वह आपके साथ समय बिताना और आपके साथ रहकर आराम पाना चाहती है।