ये 5 संकेत बताते हैं कि आपकी बिल्ली आपको मानती है अपनी मां
क्या है खबर?
बिल्लियां अपने मालिकों के साथ गहरा जुड़ाव बना सकती हैं। अगर आपकी बिल्ली आपके साथ खास तरीके से जुड़ी हुई लगती है और आपके पास अधिक समय बिताना चाहती है तो शायद वह आपको अपनी मां मानती है। बिल्लियों में यह भावना आमतौर पर उनके व्यवहार और आदतों से समझी जा सकती है। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो बताते हैं कि आपकी बिल्ली आपको अपनी मां मानती है।
#1
आपके पास ज्यादा समय बिताना
अगर आपकी बिल्ली आपके पास ज्यादा समय बिताना चाहती है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपनी मां मानती है।
वह आपके पास बैठना, आपके आसपास खेलना या आपके बगल में सोना पसंद कर सकती है।
यह दिखाता है कि उसे आपके साथ रहने में आराम और सुरक्षा महसूस होती है। इसके अलावा वह आपके साथ समय बिताकर अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस करती है।
#2
आपके साथ खाना खाना
अगर आपकी बिल्ली आपके साथ खाना खाना पसंद करती है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपनी मां मानती है।
बिल्लियां अक्सर अपने मालिकों के साथ खाना चाहती हैं, ताकि वे उन्हें अपनी मां की तरह देख सकें।
इसके अलावा बिल्लियां खाने के समय अपने मालिक के आसपास रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
यह दिखाता है कि वह आपके साथ समय बिताना और आपके साथ रहकर आराम पाना चाहती है।
#3
आपके हाथों पर बैठना
अगर आपकी बिल्ली आपके हाथों पर बैठना पसंद करती है या आपके पास आकर म्याऊं करती है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपनी मां मानती है।
बिल्लियां अक्सर अपने मालिकों के पास आकर म्याऊं करती हैं, ताकि वे उन्हें अपनी मां की तरह देख सकें।
इसके अलावा बिल्लियां आपके हाथों पर बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और आपके साथ समय बिताना चाहती हैं।
#4
आपकी गोद में सोना
अगर बिल्ली गोद में सोना पसंद करती है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपनी मां मानती है।
बिल्लियां अक्सर अपने मालिकों की गोद में सोना चाहती हैं, ताकि वे उन्हें अपनी मां की तरह देख सकें।
इसके अलावा बिल्लियां आपकी गोद में सोकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और आपके साथ समय बिताना चाहती हैं।
यह दिखाता है कि वह आपके साथ समय बिताना और आपके साथ रहकर आराम पाना चाहती है।