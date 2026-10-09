क्या किसी को CPR की जरूरत है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर किसी व्यक्ति का चेहरा या शरीर नीला पड़ने लगे, खासकर होंठों का रंग बदल जाए, तो समझ लें कि उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसकी जान खतरे में है।

इस स्थिति में तुरंत CPR शुरू करें ताकि दिल की धड़कनें सामान्य हो सकें और व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल सके। ध्यान रखें कि यह संकेत बहुत जरूरी हैं और इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि व्यक्ति की जान बचाई जा सके।