लंबे समय तक काम करने वाले लोगों के लिए 5 पोषण संबंधी टिप्स

पानी आपके शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है और थकान को दूर करता है।

ऑफिस में बैठकर काम करते समय लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। हर घंटे एक गिलास पानी पीने की आदत डालें।

इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी प्यास बुझती है, बल्कि शरीर में ताजगी भी बनी रहती है।