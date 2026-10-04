दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह से करें अपना मेकअप, खिल उठेगा आपका चेहरा

आंखों का मेकअप आपके लुक को बदल सकता है। आंखों पर रंग, लाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें।

अगर आप पारंपरिक पोशाक पहन रही हैं तो सोने या लाल रंग के आईशैडो का इस्तेमाल करें। लाइनर को मोटा रखें और पलकों पर मस्कारा अच्छी तरह लगाएं, ताकि आपकी पलके घनी और खूबसूरत दिखें।

इसके अलावा आप नकली पलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी।