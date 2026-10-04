दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह से करें अपना मेकअप, खिल उठेगा आपका चेहरा
क्या है खबर?
दुर्गा पूजा का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। मेकअप इस खूबसूरती को बढ़ाने का एक अहम हिस्सा है। सही मेकअप से आप न केवल आकर्षक दिख सकती हैं, बल्कि भीड़ से एकदम अलग भी नजर आ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस दुर्गा पूजा पर खास दिख सकती हैं।
#1
चेहरे को तैयार करें
दुर्गा पूजा के दौरान आपका चेहरा ताजगी से भरा हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को साफ करें और त्वचा को नरम बनाए रखने के लिए कोई हल्का क्रीम लगाएं।
इससे आपकी त्वचा में नमी बनी रहेगी और मेकअप लंबे समय तक टिकेगा। इसके बाद एक बेस लगाएं, ताकि आपका मेकअप स्मूद हो और चेहरे पर चिपके।
बेस लगाने से बाकी मेकअप भी अच्छी तरह से बैठता है और आपका चेहरा निखरा हुआ दिखता है।
#2
कंसीलर उपयोग करें
कंसीलर आपके चेहरे की अनियमितताओं को छिपाने में मदद कर सकता है। अपने त्वचा के रंग के अनुसार इसको चुनें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक लगे।
कंसीलर आंखों के नीचे के काले घेरे और किसी भी अन्य दाग-धब्बों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करें। इसे हल्के हाथों से थपथपा कर लगाएं, ताकि यह अच्छी तरह से फैल जाए और आपका चेहरा एकसमान दिखे।
इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लें।
#3
आंखों को खास बनाएं
आंखों का मेकअप आपके लुक को बदल सकता है। आंखों पर रंग, लाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें।
अगर आप पारंपरिक पोशाक पहन रही हैं तो सोने या लाल रंग के आईशैडो का इस्तेमाल करें। लाइनर को मोटा रखें और पलकों पर मस्कारा अच्छी तरह लगाएं, ताकि आपकी पलके घनी और खूबसूरत दिखें।
इसके अलावा आप नकली पलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी।
#4
होंठों को सजाएं
होंठों को सजाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके चेहरे की चमक बढ़ाते हैं। लाल या गुलाबी रंग चुनें, जो आपके त्वचा के रंग पर जचे और इसे अच्छे से लगाएं।
अगर आप कुछ अलग करना चाहती हैं तो चमकदार रंग भी आजमा सकती हैं, जो आपको एक खास लुक देंगे। होंठों को पहले कोई हल्का क्रीम लगाकर नरम करें, फिर रंग लगाएं, ताकि आपके होंठ नरम और आकर्षक दिखें।
#5
बालों की सजावट पर ध्यान दें
बालों की सजावट भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें खुला छोड़ सकती हैं या जूड़ा बना सकती हैं, जिसमें थोड़ी-सी सजावट हो।
छोटे बालों वाली महिलाएं चोटी बना सकती हैं, जिसमें चोटी के साथ फूल या सिक्के लगा सकती हैं। इस तरह आप इस दुर्गा पूजा पर न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी।