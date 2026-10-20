साबूदाना से बनाए जाने वाले विदेशी व्यंजन, जो मुंह में ले आएंगे पानी
क्या है खबर?
साबूदाना यानि सागो एक स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है, जो कुछ पेड़ों के तने के अंदर पाया जाता है। भारत में साबूदाना का इस्तेमाल कई व्यंजनों के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर उपवास के दौरान खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई व्यंजन बनाए जाते हैं? आइए उन 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो स्वाद में लाजवाब हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
साबूदाना का सूप
साबूदाना का सूप एक पारंपरिक ब्राजीलियाई व्यंजन है, जिसे साबूदाना, दूध, चीनी और वनीला के अर्क से बनाया जाता है। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोएं और फिर इसे दूध, चीनी और वनीला के अर्क के साथ पकाएं।
जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है।
#2
ताइवान का डेजोलियू
डेजोलियू ताइवान का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे साबूदाना और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोएं और फिर इसमें भुना हुआ टोफू, सोया सॉस, लहसुन और अदरक मिलाएं।
इस मिश्रण को पकाने के बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह ताइवान की सड़कों पर मिलने वाला एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है।
#3
ब्राजील का फेझोआडा
फेझोआडा ब्राजील का एक पारंपरिक स्ट्यू है, जिसे साबूदाना, बीन्स और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बीन्स को रातभर पानी में भिगोएं और फिर इन्हें लहसुन, प्याज और मसालों के साथ पकाएं।
इस मिश्रण को साबूदाने के साथ मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन ब्राजील के लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और इसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसमें आप टोफू भी मिला सकते हैं।
#4
फिलीपींस का पाचंग
पाचंग फिलीपींस की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे साबूदाना, नारियल के दूध, चीनी और फलों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोएं और फिर इसमें नारियल दूध, शक्कर और फलों का रस मिलाएं।
इस मिश्रण को पकाने के बाद इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है, जिससे यह फिलीपींस की पारंपरिक मिठाइयों में से एक बन जाती है।
#5
मैक्सिको की पुदिंग
पुदिंग मैक्सिको की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे साबूदाना, दूध, चीनी और वनीला के अर्क से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोएं और फिर इसे दूध, शक्कर और वनीला अर्क के साथ पकाएं।
जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसें। यह पुदिंग न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह मैक्सिको की सड़कों पर मिलने वाला एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है।