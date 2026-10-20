साबूदाना से बने विदेशी व्यंजन

साबूदाना से बनाए जाने वाले विदेशी व्यंजन, जो मुंह में ले आएंगे पानी

लेखन सयाली 12:10 pm Oct 20, 202612:10 pm

क्या है खबर?

साबूदाना यानि सागो एक स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है, जो कुछ पेड़ों के तने के अंदर पाया जाता है। भारत में साबूदाना का इस्तेमाल कई व्यंजनों के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर उपवास के दौरान खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई व्यंजन बनाए जाते हैं? आइए उन 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो स्वाद में लाजवाब हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं।