नवरात्रि: डांडिया नाइट के लिए महिलाएं बना सकती हैं ये 5 हेयरस्टाइल, मिलेगा ट्रेंडी लुक

अगर आपको लंबे समय तक अपने बालों को बांधकर रखना पसंद है तो लटों वाला जूड़ा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करें, फिर बालों की 2 या 3 लटें बनाएं।

इसके बाद इन लटों को ऊपर की ओर लपेटकर एक जूड़ा बना लें और इसे हेयर पिन से फिक्स करें। आप इसमें फूल या बालों के लिए बनने वाले गहने भी जोड़ सकती हैं।