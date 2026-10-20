काले चने से बनने वाले व्यंजन

काले चने के शौकीन हैं? जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी

लेखन सयाली 10:51 am Oct 20, 202610:51 am

क्या है खबर?

काले चने का इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। काले चने में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको काले चने से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।