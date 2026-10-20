काले चने के शौकीन हैं? जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी
क्या है खबर?
काले चने का इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। काले चने में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको काले चने से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
काले चने की टिक्की
काले चने की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए काले चनों को मैश करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सेंक लें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको पसंद आएगी।
#2
काले चने की सब्जी
काले चने की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें।
इसके बाद उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर भूनें। अब उबले हुए काले चनों को इसमें मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें।
अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोस लें।
#3
काले चने का सलाद
अगर आप सेहतमंद सलाद पसंद करते हैं तो यह सलाद आपके लिए आदर्श हो सकता है। इसके लिए उबले हुए काले चनों को काटे हुए खीरे, टमाटर, प्याज, मिर्च और धनिया पत्ती के साथ मिलाएं।
ऊपर से नींबू का रस, नमक और काली मिर्च छिड़कें और अच्छी तरह मिलाकर खाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा और ताजगी का अनुभव मिलेगा।
#4
काले चने की टिक्की चाट
अगर आप चाट के शौकीन हैं तो यह टिक्की चाट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके लिए पहले काले चने की टिक्कियां बनाकर रख लें।
फिर एक प्लेट में इन टिक्कियों को रखें और ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुने हुए चाट मसाले छिड़कें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
यह चाट आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी और आपकी पार्टी का मजा बढ़ाएगी।
#5
काले चने की बिरयानी
अगर आप बिरयानी पसंद करते हैं तो यह खास आपके लिए ही बनाई गई रेसिपी है। इसमें पारंपरिक चावल के साथ काले चने का उपयोग किया गया है, जिससे यह और भी सेहतमंद बन जाती है।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। फिर उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालें।
अब इसमें उबले हुए काले चने मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में इसमें चावल मिलाकर इसे दम दें।