दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली आदतें

रोजाना की ऐसी 5 आदतें, जो बढ़ा सकती हैं दिल की बीमारियों का खतरा

लेखन अंजली 12:34 pm Oct 13, 202612:34 pm

क्या है खबर?

दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने में खान-पान से लेकर शारीरिक गतिविधियों तक कई चीजें अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता और वे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो रोजाना की जाती हैं, लेकिन इनसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।