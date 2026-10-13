रोजाना की ऐसी 5 आदतें, जो बढ़ा सकती हैं दिल की बीमारियों का खतरा
क्या है खबर?
दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने में खान-पान से लेकर शारीरिक गतिविधियों तक कई चीजें अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता और वे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो रोजाना की जाती हैं, लेकिन इनसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
#1
सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करना
अधिकतर लोग सोने से पहले अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे आंखों और दिमाग पर दबाव पड़ता है, जो नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
यह आदत दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि नींद की कमी से तनाव बढ़ता है और रक्तचाप भी प्रभावित होता है।
बेहतर होगा कि आप सोने से पहले कम से कम एक घंटे पहले अपने फोन को बंद कर दें।
#2
ज्यादा नमक का सेवन करना
ज्यादा नमक का सेवन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है, जो दिल के लिए अच्छा नहीं है।
इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से दिल की धमनियों पर दबाव पड़ता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नमक का सेवन कम करें और दिल की सेहत को सुधारने के लिए संतुलित आहार अपनाएं।
इसके अतिरिक्त समय-समय पर डॉक्टर को भी दिखाते रहें।
#3
तनाव को खुद पर हावी होने देना
तनाव को खुद पर हावी होने देने से भी दिल की धमनियों पर दबाव पड़ता है, जो दिल के लिए खतरनाक हो सकता है।
तनाव के कारण दिल की धमनियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, योग और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें।
इसके अलावा समय-समय पर डॉक्टरी जांच करवाएं।
#4
बैठकर खाना
बैठकर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
बैठकर खाने से पेट भरने का अहसास नहीं होता, जिससे आप ज्यादा खा लेते हैं। इससे वजन बढ़ने लगता है, जो बाद में कई बीमारियों का कारण बन सकता है।
इसलिए खाने के दौरान थोड़ा टहलें और धीरे-धीरे खाएं ताकि पेट भरा हुआ महसूस हो।
#5
समय पर न खाना
समय पर खाना न खाने से भी दिल की धमनियों पर दबाव पड़ता है, जो दिल के लिए खतरनाक हो सकता है।
समय पर खाना न खाने से रक्त शर्करा का स्तर भी असंतुलित हो सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
इसलिए अपने खाने का समय तय करें और उसे नियमित रूप से पालन करें ताकि आपका रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहे और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो।