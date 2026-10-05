दुर्गा पूजा का उत्सव देखने के लिए 5 शहर

इन 5 शहरों में जाकर देख सकते हैं सबसे बेहतरीन दुर्गा पूजा उत्सव, करें यात्रा

लेखन सयाली 11:02 am Oct 05, 202611:02 am

क्या है खबर?

दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन यह देश के अन्य हिस्सों में भी काफी लोकप्रिय है। इस उत्सव में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी प्रतिमाओं से सजे भव्य पंडाल लगाए जाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शहरों के बारे में बताते हैं, जहां दुर्गा पूजा के उत्सव की झलक देखना आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। इन सभी स्थानों पर भव्य उत्सव मनाया जाता है।