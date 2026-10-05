इन 5 शहरों में जाकर देख सकते हैं सबसे बेहतरीन दुर्गा पूजा उत्सव, करें यात्रा
क्या है खबर?
दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन यह देश के अन्य हिस्सों में भी काफी लोकप्रिय है। इस उत्सव में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी प्रतिमाओं से सजे भव्य पंडाल लगाए जाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शहरों के बारे में बताते हैं, जहां दुर्गा पूजा के उत्सव की झलक देखना आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। इन सभी स्थानों पर भव्य उत्सव मनाया जाता है।
#1
कोलकाता
दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता सबसे प्रसिद्ध शहर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी और देश के पर्यटक आते हैं। यहां की दुर्गा पूजा की शुरुआत 1757 से माणिकतला के माणिकतला काली मंदिर से हुई थी।
कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान रावण के पुतले को जलाने की परंपरा नहीं होती है, बल्कि यहां कई पंडाल बनाए जाते हैं। यहां के पंडालों की थीम काफी अनोखी होती है।
#2
पटना
बिहार की राजधानी पटना भी दुर्गा पूजा के लिए काफी जानी जाती है। यहां की दुर्गा पूजा भी काफी भव्य और आकर्षक होती है।
पटना में दुर्गा पूजा के दौरान कई पंडाल बनाए जाते हैं, जो अपने अनोखे डिजाइन और सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां की दुर्गा पूजा में पारंपरिक नाच-गाना और संगीत का भी खास ध्यान रखा जाता है, जिससे यह त्योहार और भी खास बन जाता है।
#3
शिलांग
मेघालय की राजधानी शिलांग में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। यहां की दुर्गा पूजा में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का खास ध्यान रखा जाता है।
शिलांग में दुर्गा पूजा के दौरान पारंपरिक नाच-गाना और संगीत का आयोजन किया जाता है, जिससे त्योहार और भी खास बन जाता है। यहां की पूजा में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बहुत अधिक होती है, जिससे यह त्योहार और भी जीवंत हो जाता है।
#4
मुंबई
महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहां की दुर्गा पूजा में भी पारंपरिक नाच-गाना और संगीत का आयोजन किया जाता है, जिससे त्योहार और भी खास बन जाता है।
मुंबई में दुर्गा पूजा के दौरान कई पंडाल बनाए जाते हैं, जो अपने अनोखे डिजाइन और सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहां के पंडालों में भीड़-भाड़ कम होती है, जिससे पर्यटकों को आराम से घूमने की सुविधा मिलती है।
#5
गुवाहाटी
असम के शहर गुवाहाटी में भी दुर्गा पूजा को भव्य तरीके से मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में गुवाहाटी में इसे बहुत अधिक धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
इस दौरान पंडाल में लाइट शो और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन सभी शहरों का दुर्गा पूजा उत्सव देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा।